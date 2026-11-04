Un magasin Marks & Spencer à Londres

Marks & Spencer a fait ‌état mercredi d'un rebond de son bénéfice du premier semestre par ​rapport à l'année dernière, marquée par une cyberattaque, mais celui-ci reste en baisse sur deux ans, les bons résultats enregistrés dans l'alimentation n'ayant pas ​suffi à compenser entièrement la faiblesse de l'habillement.

Le détaillant britannique a indiqué que son bénéfice ​avant impôts ajusté avait plus que ⁠doublé au cours du semestre clos le 26 septembre, pour atteindre ‌403,2 millions de livres sterling (483,01 millions d'euros), avec un chiffre d'affaires en hausse de 16,2% à 9,26 milliards de ​livres sterling.

Les analystes tablaient ‌en moyenne sur un bénéfice de 399 millions de ⁠livres sterling.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 13,9% par rapport à l’année précédente, tandis que celles de la division mode, maison ⁠et beauté (FH&B) ont ‌progressé de 17,5%.

Cependant, alors que le bénéfice du secteur alimentaire ⁠était en hausse sur deux ans, celui de la division FH&B ‌a reculé, reflétant un marché de l’habillement plus difficile ⁠et une reprise plus lente après la cyberattaque.

M&S a ⁠déclaré que les ‌conditions de marché dans le secteur FH&B "restaient difficiles", mais a indiqué que ​les performances devraient s’améliorer au second ‌semestre par rapport au premier, grâce au rétablissement de la disponibilité des produits.

L’activité alimentaire de ​M&S s’est rapidement remise de la cyberattaque et est actuellement le distributeur alimentaire qui connaît la plus forte croissance en Grande-Bretagne, ⁠gagnant des parts de marché.

Le groupe prévoit un bénéfice avant impôts ajusté pour l’ensemble de l’exercice conforme aux attentes actuelles du marché. Avant la publication des chiffres de mercredi, les analystes tablaient en moyenne sur 941 millions de livres sterling.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)