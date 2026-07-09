TotalEnergies a cédé ses actifs solaires distribués en Europe

TotalEnergies TTEF.PA :
* CÈDE SES ACTIVITÉS DE GÉNÉRATION DISTRIBUÉE SOLAIRE EN EUROPE
* A FINALISÉ LA CESSION DE L’ENSEMBLE DE SES ACTIFS SOLAIRES DISTRIBUÉS (ENVIRON 170 MW) DANS SEPT PAYS D’EUROPE À AMARENCO ET À AMPYR DISTRIBUTED ENERGY
* CES CESSIONS SONT SANS IMPACT SUR LE RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DE TOTALENERGIES DANS LES RENOUVELABLES
Texte original [https://tinyurl.com/ctxmhxtb] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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