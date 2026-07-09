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TotalEnergies a cédé ses actifs solaires distribués en Europe
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 08:10

TotalEnergies TTEF.PA :

* CÈDE SES ACTIVITÉS DE GÉNÉRATION DISTRIBUÉE SOLAIRE EN EUROPE

* A FINALISÉ LA CESSION DE L’ENSEMBLE DE SES ACTIFS SOLAIRES DISTRIBUÉS (ENVIRON 170 MW) DANS SEPT PAYS D’EUROPE À AMARENCO ET À AMPYR DISTRIBUTED ENERGY

* CES CESSIONS SONT SANS IMPACT SUR LE RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DE TOTALENERGIES DANS LES RENOUVELABLES

Texte original [https://tinyurl.com/ctxmhxtb] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

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