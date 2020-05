Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total ne pourra pas racheter les actifs d'Anadarko en Algérie, déclaré le PDG Reuters • 05/05/2020 à 16:59









TOTAL NE POURRA PAS RACHETER LES ACTIFS D'ANADARKO EN ALGÉRIE, DÉCLARÉ LE PDG PARIS (Reuters) - Total a été informé par Occidental qu'il ne pourrait pas acquérir les actifs pétroliers et gaziers d'Anadarko en Algérie, a déclaré mardi Patrick Pouyanné. "Occidental nous a officiellement dit que nous ne pourrions pas acquérir les actifs en Algérie", a déclaré le PDG de Total lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats trimestriels du groupe. Total a conclu en mai 2019 un accord avec l'américain Occidental Petroleum en vue du rachat pour 8,8 milliards de dollars (8,1 milliards d'euros) des actifs pétroliers et gaziers d'Anadarko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en Afrique du Sud, dans le cadre d'une OPA d'Occidental Petroleum sur Anadarko. L'Algérie avait indiqué en décembre que sa compagnie publique Sonatrach allait exercer son droit de préemption sur les actifs d'Anadarko. (Bate Felix; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +7.94% OCCIDENTAL PETROLEUM NYSE +4.16%