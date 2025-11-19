Total et Chevron en tête de la course pour une participation dans la découverte pétrolière de Galp en Namibie, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

On estime que le gisement de Mopane contient au moins 10 milliards de barils de pétrole

*

Chevron et Total possèdent des gisements à proximité de Mopane

(Ajoute des détails sur Total et Chevron dans les paragraphes 6-12, des graphiques de la carte des découvertes de pétrole et de la production africaine de Total.) par America Hernandez, Sergio Goncalves et Wendell Roelf

LISBONNE/PARIS/VILLE DU CAP, 19 novembre - Les majors pétrolières TotalEnergies TTEF.PA et Chevron CVX.N se sont imposées comme chefs de file dans la vente aux enchères d'une participation opérationnelle de 40% dans la découverte de Galp

GALP.LS à Mopane en Namibie, ont déclaré quatre sources à l'agence Reuters. Les compagnies pétrolières ont afflué en Namibie, qui ne produit pas d'hydrocarbures, après une série de découvertes très médiatisées qui ont montré que le pays d'Afrique australe pourrait devenir l'un des 15 premiers producteurs de pétrole au cours de la prochaine décennie. Les ressources de Mopane sont estimées à au moins 10 milliards de barils , et Galp souhaite annoncer un vainqueur d'ici la fin de l'année .

TotalEnergies et Chevron se sont refusés à tout commentaire.

"Les négociations concernant la Namibie progressent avec une liste restreinte de soumissionnaires privilégiés fortement alignés sur Mopane", a déclaré un attaché de presse de Galp, refusant de nommer les sociétés.

Plus de 12 compagnies pétrolières , dont Exxon, Shell et la compagnie pétrolière nationale brésilienne Petrobras, avaient exprimé leur intérêt pour Mopane, bien qu'Exxon se soit retiré en juin et que Petrobras ait déclaré avoir été surenchéri par Total.

COURSE SERRÉE ENTRE LES MAJORS

La géologie de la Namibie s'est révélée difficile pour de nombreuses grandes compagnies pétrolières, notamment Shell, qui a considéré ses découvertes comme non commerciales .

Total et Chevron ont tous deux des participations dans des champs pétroliers près de Mopane.

L'Afrique a fourni entre 25 et 40 % du pétrole et du gaz de Total au cours des deux dernières décennies. La société nourrit de grands espoirs pour la Namibie, tandis que les projets au Mozambique et en Ouganda se heurtent à des obstacles financiers et sécuritaires.

Total a déjà développé un gisement de 150 000 barils par jour en Namibie, près de Mopane, appelé Venus, et a déclaré que sa forte teneur en gaz rendait l'extraction du pétrole compliquée et coûteuse. Total espère prendre une décision finale d'investissement l'année prochaine .

Chevron espère revitaliser ses activités d'exploration des régions frontalières. La société américaine a débauché Kevin McLachlan, anciennement chez Total, en tant que vice-président de l'exploration.

Chevron n'a pas trouvé de réserves commerciales après le forage d'un puits dans le bassin d'Orange en Namibie cette année, mais le directeur général Mike Wirth a déclaré qu'il avait tout de même fourni des informations précieuses pour évaluer les futurs forages.