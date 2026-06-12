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Total Energies : vers un test du support des 72,5E
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 13:46

Malgré le net repli consécutif à la 39ème annonce d'un "deal imminent avec l'Iran" (mais aux conditions dictées par l'Iran, donc peu de chances d'acceptation par les US), Total Energies reste ancré au sein d'un canal de consolidation latéral dont la base se situe vers 72,5E.

En cas d'enfoncement, le prochain support se dessine vers 70E, l'ex-zénith du 22 avril... 2024.

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