L'Europe ouvre dans le vert avec les résultats et le rebond de la "tech"

Une experte travaille devant ses écrans dans la salle des opérations des marchés au comptant de NYSE Euronext, à Paris

Les principales Bourses européennes avancent ‌vendredi en début de séance, portées par une nouvelle vague de résultats ​d'entreprises et dans un contexte de regain de confiance des investisseurs dans le secteur technologique.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,96% à 8.567,26 points ​vers 07h37 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,94% et à Londres, le FTSE 100 ​prend 0,72%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 1,07%, le ⁠FTSEurofirst 300 0,99% et le Stoxx 600 0,95%.

Les valeurs technologiques mènent ‌la danse vendredi, suivant la tendance donnée par Wall Street la veille et par les marchés asiatiques plus tôt ​dans la matinée, alors ‌que les inquiétudes concernant les investissements dans l'IA, qui ⁠avaient pesé sur le secteur en début de semaine, se sont apaisées.

Le compartiment technologique du Stoxx 600 avance de 2%, et les groupes liés à ⁠l'industrie des puces ‌électroniques, tels qu'ASML, ASMI ou Infineon progressent d'entre 3% et ⁠7%.

À Paris, les investisseurs analysent également la dernière série de résultats ‌d'entreprises, parmi lesquels se distinguent ceux de la banque Crédit ⁠Agricole, qui progresse de 3,3%, et ceux de Saint-Gobain, ⁠qui avance de 6,4%.

Engie, ‌qui a revu à la hausse son objectif 2026 de résultat net, ​gagne près de 4%.

Vivendi plonge en ‌revanche de 13%, affecté par les résultats d'Universal Music Group (-22%), dont le bénéfice net a ​chuté de 85%.

Ailleurs en Europe, Puma, qui a fait état d'une perte d'exploitation moins forte que prévu, abandonne 6%.

Les investisseurs attendent les ⁠données préliminaires de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juillet, qui devrait montrer une accélération après la reprise des frappes au Moyen-Orient.

En France, l'inflation harmonisée a connu une progression plus forte que prévu sur un an en juillet, à 2,4%, portée par les services et par ​l'énergie.

(Rédigé par Diana Mandiá)