Edenred noue un partenariat avec Abry Partners pour Edenred Pay North America

Edenred annonce un partenariat stratégique avec Abry Partners, société d'investissement nord-américaine dotée d'une solide expertise dans l'accompagnement des fintechs et des sociétés opérant dans les logiciels et les services aux entreprises, "afin de libérer le plein potentiel d'Edenred Pay North America".

Dans le cadre de cet accord, Abry Partners investira dans Edenred Pay North America et pilotera la prochaine phase de développement de cette plateforme leader de l'automatisation des paiements B2B aux Etats-Unis, avec l'ambition de maximiser la création de valeur pour les deux partenaires.

Contre un investissement initial en numéraire de 75 MUSD, Abry Partners se verra accorder une participation dans Edenred Pay North America, ainsi que des actions de préférence convertibles pouvant être converties en 40% des actions ordinaires d'Edenred Pay North America, et un accès privilégié aux premiers 150 MUSD de la valeur des capitaux propres d'Edenred Pay North America.

La structure de cette opération induit un prix de conversion correspondant à une valeur minimale des capitaux propres de 375 MUSD. Edenred Pay North America représentait environ 1% de l'EBITDA d'Edenred en 2025. A la suite de la mise en place de ce partenariat, la participation d'Edenred dans Edenred Pay North America sera comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.

S'inscrivant dans sa stratégie de rationalisation de son portefeuille, ce partenariat avec Abry Partners permet à Edenred de se concentrer davantage sur ses principales activités afin d'atteindre ses ambitions de croissance rentable et durable à long terme dans le cadre de son plan stratégique Amplify25-28.