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Total Energies : rejeté sous 79,5E, retombe sous 200MdsE de 'capi'
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 14:28

Avec la rechute du "Brent" vers 100$, Total Energies se trouve rejeté sous 79,5E, retombe vers 76E, et sa "capi" retombe sous la barre symbolique des 200MdsE.
Le titre va devoir préserver la MM50 qui gravite vers 74,5E, puis surtout le palier de soutien des 73E : dans la négative, le titre sortirait par le bas d'une consolidation sommitale de 4 semaines au sein d'un corridor 73/80E, ce qui déboucherait sur un retour sur 66,6E (ex-plancher du 5 mars et niveau coïncidant avec la MM100).

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1 commentaire

  • 15:50

    Je reviens pas avant 61-63€ quand j'avais vendu la moitié de ma ligne.Il faut que j'adapte au dividende.

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