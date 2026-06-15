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Total Energies : lourd pullback sur les 72,5E
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 09:20

La 39ème annonce d'un "deal imminent avec l'Iran" serait donc la bonne : Trump a obtenu un "accord" pour son 80ème anniversaire... mais aux conditions dictées par l'Iran (donc peu de chances d'acceptation par le congrès US et surtout Israël).

Malgré une chute de -5%, Total Energies reste ancré au sein d'un canal de consolidation latéral dont la base se situe vers 72,5E.

En cas d'enfoncement, le prochain support se dessine vers 70E, l'ex-zénith du 22 avril... 2024.

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