Total Energies : lourd pullback sur les 72,5E

La 39ème annonce d'un "deal imminent avec l'Iran" serait donc la bonne : Trump a obtenu un "accord" pour son 80ème anniversaire... mais aux conditions dictées par l'Iran (donc peu de chances d'acceptation par le congrès US et surtout Israël).

Malgré une chute de -5%, Total Energies reste ancré au sein d'un canal de consolidation latéral dont la base se situe vers 72,5E.

En cas d'enfoncement, le prochain support se dessine vers 70E, l'ex-zénith du 22 avril... 2024.