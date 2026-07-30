Les importations freinent la croissance économique américaine au deuxième trimestre, mais la demande intérieure reste solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de rapports et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Le produit intérieur brut progresse à un rythme de 1,5 %, soit un taux inférieur aux prévisions des économistes, qui tablaient sur une croissance de 2,1 %

* Les dépenses de consommation bondissent de 3,2 %; les investissements des entreprises en équipements progressent de 15,2 %

* Le déficit commercial fait perdre 1,01 point de pourcentage au PIB

* L'inflation s'est modérée en juin; le conflit au Moyen-Orient fait peser un risque de hausse

par Lucia Mutikani

La croissance économique américaine a ralenti au deuxième trimestre, les importations ayant creusé le déficit commercial, mais la vigueur des dépenses de consommation et des investissements des entreprises liés au développement des infrastructures d'intelligence artificielle a mis en évidence la solidité de la demande intérieure. Le ralentissement signalé jeudi par le ministère du Commerce dans son aperçu du produit intérieur brut reflète également la poursuite de la réduction des stocks pour répondre à la forte demande, ainsi que la diminution de la réserve stratégique de pétrole, qui a pesé sur les dépenses du gouvernement fédéral. Le rapport suggère que l’économie a résisté au choc initial des prix du pétrole lié au conflit au Moyen-Orient, même si la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran fait peser un risque de baisse sur la croissance au second semestre. Les généreux remboursements d’impôts accordés cette année dans le cadre du « One Big Beautiful Bill » du président Donald Trump, qui avaient contribué à stimuler les dépenses de consommation au trimestre dernier, sont terminés, laissant les ménages sans grande marge de manœuvre alors que le prix moyen de l’essence remonte au-dessus de 4 dollars le gallon.

La croissance des revenus s’est ralentie parallèlement à un marché de l’ e du travail stable , n’enregistrant qu’une hausse modérée en juin, et le taux d’épargne se situe à son plus bas niveau depuis quatre ans , à 2,7 %, ce qui accentue les vulnérabilités croissantes de l’économie , ont déclaré les économistes. Les consommateurs puisent dans leurs économies et épargnent moins pour maintenir leurs dépenses. « La croissance sous-jacente a été solide, mais elle a peu de chances de se maintenir », a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. « L’effet stimulant des remboursements d’impôts s’estompe rapidement, la croissance sous-jacente des revenus est très faible, la hausse des prix de l’essence continue d’exercer une pression sur les autres postes de dépenses, et le taux d’épargne des ménages est bien inférieur à sa moyenne à long terme. »

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé à un taux annualisé de 1,5 % au cours du dernier trimestre, a indiqué le Bureau d’analyse économique du département du Commerce dans son estimation préliminaire du PIB du deuxième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse du PIB de 2,1 %. Mais cette enquête avait été réalisée avant la publication, mardi, du rapport de sur les indicateurs économiques avancés du mois de juin, ce qui a incité certains économistes à revoir à la baisse leurs estimations de croissance du PIB, dans certains cas de 0,8 point de pourcentage, pour les ramener à un taux pouvant descendre jusqu'à 1,5 %. L’économie avait progressé de 2,1 % au premier trimestre.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique américaine, ont bondi de 3,2 % après avoir brusquement ralenti pour s’établir à un rythme de croissance de 0,5 % au cours du trimestre janvier-mars.

Outre des remboursements d’impôts plus importants, les dépenses ont été stimulées par les ménages aux revenus élevés qui bénéficient d’une forte hausse des prix des actifs. La Coupe du monde de la FIFA, qui vient de s’achever, a probablement également contribué à cette vigueur, tout comme les dépenses liées aux élections de mi-mandat engagées par les organisations à but non lucratif.

Le boom des investissements dans l’IA, qui ne montre aucun signe de ralentissement malgré les inquiétudes des investisseurs quant aux valorisations désormais élevées de nombreuses entreprises technologiques, a également contribué à stimuler la demande sous-jacente. Les dépenses des entreprises en équipements ont augmenté de 15,2 %, enregistrant ainsi un deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’IA ENTRAÎNE UNE HAUSSE DES IMPORTATIONS Mais le développement de l’IA repose fortement sur les importations, ce qui contribue à l’aggravation du déficit commercial. Ce déficit a fait perdre 1,01 point de pourcentage à la croissance du PIB, soit la plus forte baisse depuis le premier trimestre 2025. Les importations, qui ont enregistré un deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, ont également été stimulées par les entreprises qui ont anticipé leurs commandes en prévision d’une hausse des prix due aux droits de douane et à la guerre en Iran.

Une forte augmentation des importations est normalement compensée par une hausse des stocks. Or, les stocks ont continué à s’épuiser en raison de la forte demande, ce qui a retiré 0,67 point de pourcentage à la croissance du PIB au dernier trimestre. Les dépenses publiques ont reculé de 0,8 %, les dépenses fédérales ayant baissé de 4,1 %. « La demande a dépassé l’offre au deuxième trimestre », a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. « L’écart entre ce que les particuliers et les entreprises souhaitaient acheter et la quantité de biens et de services que l’économie pouvait produire avec la main-d’œuvre disponible a été comblé par les entreprises qui ont puisé dans leurs stocks et importé des marchandises de l’étranger, malgré les droits de douane. »

Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent le commerce, les stocks et les dépenses publiques, ont progressé de 3,9 %. Il s’agit de la plus forte hausse de cet indicateur de la demande intérieure depuis le premier trimestre 2023, après une croissance de 1,7 % enregistrée au cours du trimestre janvier-mars. Les actions à Wall Street ont rebondi après une récente vague de ventes, les prévisions optimistes de Microsoft MSFT.O ayant apaisé les inquiétudes concernant les dépenses massives en matière d’IA. Le dollar a reculé face à un panier de devises, subissant de lourdes pertes face au yen sur fond de spéculations quant à une intervention des autorités japonaises pour soutenir la devise.

Les cours des bons du Trésor américain ont baissé, le rendement de l’ US30YT=RR de l’obligation à 30 ans atteignant son plus haut niveau depuis 19 ans, les signaux contradictoires du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, concernant l’orientation de la politique monétaire de la banque centrale ayant déstabilisé les investisseurs. Mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’ de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %. Trois membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine ont exprimé leur désaccord. Ils « préféraient » une hausse d’un quart de point de pourcentage.

Certains économistes s’attendaient à ce que la Fed relève les coûts d’emprunt en septembre afin de juguler l’inflation. L’indice des prix des achats intérieurs bruts, un indicateur clé de l’inflation dans l’économie américaine, a progressé de 5,7 % au dernier trimestre. Il s’agit de la plus forte hausse enregistrée depuis quatre ans, après un taux de progression de 3,6 % au premier trimestre. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 5,1 %. Hors alimentation et énergie, l’inflation dite « sous-jacente » du PCE a augmenté de 3,4 %. Ces indicateurs PCE sont suivis par la Fed dans le cadre de son objectif d’inflation de 2 %. L’inflation PCE s’est modérée en juin, s’établissant à 3,7 % en glissement annuel après avoir bondi de 4,1 % en mai, comme l’a montré un rapport distinct du BEA, alors qu’une trêve fragile s’installait entre les États-Unis et l’Iran. L’inflation sous-jacente a progressé de 3,3 % le mois dernier, après une hausse de 3,4 % en mai. L’inflation PCE se maintient au-dessus de l’objectif depuis cinq ans.

« Le président Warsh semblait vouloir dire hier qu’il existe une ambiguïté importante quant à l’état réel de l’inflation, mais les chiffres, pris au pied de la lettre, semblent assez clairs », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets. « À moins que le résultat plus modéré de juin ne marque le début d’un revirement brutal de la tendance, il est difficile d’imaginer comment le président Warsh et le FOMC pourraient repousser encore longtemps les hausses de taux. »

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