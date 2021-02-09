Total compte maintenir sa politique de dividende
Reuters•09/02/2021 à 09:39
9 février (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de Total
TOTF.PA , a déclaré mardi lors d'une vidéoconférence de presse:
* AUX NIVEAUX ACTUELS DE PRIX DU PÉTROLE ET DU GAZ, LE GROUPE COUVRE SES INVESTISSEMENTS ET DIVIDENDES
* LES DÉPENSES DANS LES RENOUVELABLES ONT DÉJÀ DÉPASSÉ $2 MDS EN 2021
* CHINE ET INDE CONTINUERONT DE TIRER LA DEMANDE DE GNL EN 2021
* TOTAL ESTIME QUE LES MARGES DE RAFFINAGE PEUVENT SE REDRESSER
* LA MÈDE EST LA SEULE RAFFINERIE FRANÇAISE A AVOIR ENREGISTRÉ UN RÉSULTAT POSITIF EN 2020
* TOUTES LES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DU GROUPE SERONT DÉSORMAIS LIÉES À L'ATTEINTE DES OBJECTIFS CLIMATIQUES
* LE PROJET MOZAMBIQUE LNG EST TOUJOURS "SUR LES RAILS" POUR DÉMARRER EN 2024
* IL N'EST PAS QUESTION DE PRENDRE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS SUR MOZAMBIQUE LNG
* LE PROJET A-6 EN BIRMANIE "N'EST PAS LA PRIORITÉ AUJOURD'HUI"
* LA DÉCISION DE LANCER LE PROJET DE GNL EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE POURRAIT INTERVENIR EN 2022
* SI LE GROUPE A MAINTENU SON DIVIDENDE À 40 DOLLARS LE BARIL, IL LE MAINTIENDRA À 50 DOLLARS
* LA VOLONTÉ DU CONSEIL EST BIEN DE MAINTENIR LA POLITIQUE DE DIVIDENDE
* LA QUESTION DU DÉSENDETTEMENT SE POSERA AVANT CELLE DES RACHATS D'ACTIONS
* LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PÉTROLIERS RESTENT ASSEZ FRAGILES EN RAISON DES STOCKS ÉLEVÉS
* EN CAS DE CASH-FLOWS SUPPLÉMENTAIRES, LA PRIORITÉ SERA AU DÉSENDETTEMENT PUIS AUX INVESTISSEMENTS DANS LES RENOUVELABLES AVANT DE RELANCER DES PUITS PÉTROLIERS ET GAZIERS
* LA REPRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE SERA CERTES POSITIVE EN 2021 MAIS LENTE
* IL N'Y AURA PAS BEAUCOUP D'AUTRES OPÉRATIONS DANS LES RENOUVELABLES D'UNE TAILLE COMPARABLE À CELLE RÉALISÉE RÉCEMMENT AVEC ADANI
* TOTAL PEUT SE TRANFORMER EN SE DÉVELOPPANT DANS LES RENOUVELABLES SANS ACHETER DES PORTEFEUILLES EXISTANTS
* L'AVENIR DE LA PLATE-FORME DE LA MÈDE À TERME SERA LE MÊME QUE CELUI DE GRANDPUITS, AVEC ZÉRO PÉTROLE
* LE PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES QUI POURRAIT ENTRAÎNER 500 DÉPARTS FAIT ENCORE L'OBJET DE NÉGOCIATIONS AVEC LES SYNDICATS, NE SE FERA PAS SANS ACCORD
* LE PROJET ARCTIC LNG 2 PROGRESSE BIEN SUR LE TERRAIN, LE FINANCEMENT VA SE METTRE EN PLACE AVEC DES BANQUES CHINOISES ET RUSSES, PROCESSUS EN COURS AVEC LA BPI
* TOTAL DEVRA FINANCER $5 MDS D'INVESTISSEMENTS DANS LES RENOUVELABLES, 60 MDS SUR 10 ANS, POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS
Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA
(Benjamin Mallet)
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