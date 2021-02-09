Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
5 688.39
+0.04%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

CAC 40
5 688.39
+0.04%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Total compte maintenir sa politique de dividende
Reuters09/02/2021 à 09:39

9 février (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de Total

TOTF.PA , a déclaré mardi lors d'une vidéoconférence de presse:

* AUX NIVEAUX ACTUELS DE PRIX DU PÉTROLE ET DU GAZ, LE GROUPE COUVRE SES INVESTISSEMENTS ET DIVIDENDES

* LES DÉPENSES DANS LES RENOUVELABLES ONT DÉJÀ DÉPASSÉ $2 MDS EN 2021

* CHINE ET INDE CONTINUERONT DE TIRER LA DEMANDE DE GNL EN 2021

* TOTAL ESTIME QUE LES MARGES DE RAFFINAGE PEUVENT SE REDRESSER

* LA MÈDE EST LA SEULE RAFFINERIE FRANÇAISE A AVOIR ENREGISTRÉ UN RÉSULTAT POSITIF EN 2020

* TOUTES LES ÉMISSIONS OBLIGATAIRES DU GROUPE SERONT DÉSORMAIS LIÉES À L'ATTEINTE DES OBJECTIFS CLIMATIQUES

* LE PROJET MOZAMBIQUE LNG EST TOUJOURS "SUR LES RAILS" POUR DÉMARRER EN 2024

* IL N'EST PAS QUESTION DE PRENDRE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES INTERVENANTS SUR MOZAMBIQUE LNG

* LE PROJET A-6 EN BIRMANIE "N'EST PAS LA PRIORITÉ AUJOURD'HUI"

* LA DÉCISION DE LANCER LE PROJET DE GNL EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE POURRAIT INTERVENIR EN 2022

* SI LE GROUPE A MAINTENU SON DIVIDENDE À 40 DOLLARS LE BARIL, IL LE MAINTIENDRA À 50 DOLLARS

* LA VOLONTÉ DU CONSEIL EST BIEN DE MAINTENIR LA POLITIQUE DE DIVIDENDE

* LA QUESTION DU DÉSENDETTEMENT SE POSERA AVANT CELLE DES RACHATS D'ACTIONS

* LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PÉTROLIERS RESTENT ASSEZ FRAGILES EN RAISON DES STOCKS ÉLEVÉS

* EN CAS DE CASH-FLOWS SUPPLÉMENTAIRES, LA PRIORITÉ SERA AU DÉSENDETTEMENT PUIS AUX INVESTISSEMENTS DANS LES RENOUVELABLES AVANT DE RELANCER DES PUITS PÉTROLIERS ET GAZIERS

* LA REPRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE SERA CERTES POSITIVE EN 2021 MAIS LENTE

* IL N'Y AURA PAS BEAUCOUP D'AUTRES OPÉRATIONS DANS LES RENOUVELABLES D'UNE TAILLE COMPARABLE À CELLE RÉALISÉE RÉCEMMENT AVEC ADANI

* TOTAL PEUT SE TRANFORMER EN SE DÉVELOPPANT DANS LES RENOUVELABLES SANS ACHETER DES PORTEFEUILLES EXISTANTS

* L'AVENIR DE LA PLATE-FORME DE LA MÈDE À TERME SERA LE MÊME QUE CELUI DE GRANDPUITS, AVEC ZÉRO PÉTROLE

* LE PLAN DE DÉPARTS VOLONTAIRES QUI POURRAIT ENTRAÎNER 500 DÉPARTS FAIT ENCORE L'OBJET DE NÉGOCIATIONS AVEC LES SYNDICATS, NE SE FERA PAS SANS ACCORD

* LE PROJET ARCTIC LNG 2 PROGRESSE BIEN SUR LE TERRAIN, LE FINANCEMENT VA SE METTRE EN PLACE AVEC DES BANQUES CHINOISES ET RUSSES, PROCESSUS EN COURS AVEC LA BPI

* TOTAL DEVRA FINANCER $5 MDS D'INVESTISSEMENTS DANS LES RENOUVELABLES, 60 MDS SUR 10 ANS, POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS

Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA

(Benjamin Mallet)

Pétrole et parapétrolier
Environnement
Résultats d'entreprise
Dividendes

Valeurs associées

TOTAL
Euronext Paris +1.82%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer