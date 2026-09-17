TOOSLA : Toosla redéfinit la location automobile grâce à " Toosla Dual Mode ", une innovation qui conforte sa position de plateforme mondiale de mobilité

Paris, le 17 septembre 2026 – Toosla (Euronext Growth Paris : ALTOO) annonce aujourd'hui le lancement de Toosla Dual Mode , une innovation majeure permettant, pour la première fois, à un même véhicule d'être exploité alternativement en location traditionnelle ou en location connectée, sans changement de système informatique ni modification des processus du loueur.

Grâce à cette innovation, Toosla réaffirme son ambition de devenir une plateforme mondiale de mobilité mettant sa technologie et sa capacité de distribution au service de l'ensemble des professionnels de la location automobile. Cette évolution est le fruit d'une transformation engagée depuis plusieurs années et marque une nouvelle étape dans l'ambition de Toosla de devenir l'infrastructure technologique de référence du secteur.

Une transformation construite étape par étape

Lorsque Toosla a été créée, son ambition était de réinventer la location automobile grâce à une expérience entièrement digitale. La technologie développée pour exploiter sa propre flotte a progressivement démontré sa capacité à transformer non seulement l'expérience des voyageurs, mais également les méthodes d'exploitation des véhicules. Cette technologie n'avait toutefois pas vocation à rester réservée à Toosla.

Une première étape a été franchie avec la possibilité offerte aux loueurs partenaires de distribuer leurs véhicules via la plateforme mondiale de réservation développée par Toosla. Cette fonctionnalité, désormais commercialisée sous le nom de Toosla Marketplace ® , permet aux professionnels de commercialiser leurs véhicules auprès d'une clientèle internationale et d'accéder à de nouveaux canaux de réservation.

Une deuxième étape a consisté à ouvrir cette technologie à travers Toosla Connect ® , afin de permettre aux professionnels de bénéficier des innovations développées par Toosla (parcours client entièrement digital, ouverture du véhicule par smartphone, télématique, paiements, intelligence artificielle, outils d'exploitation, etc.) pour digitaliser leur activité.

Aujourd'hui, avec Toosla Dual Mode ® , cette transformation prend tout son sens en rendant la plateforme totalement agnostique. Grâce à ce nouveau mode d'exploitation omnicanal, Toosla crée un lien unique entre le monde traditionnel et le monde connecté.

Fin des barrières entre location traditionnelle et digitale

Jusqu'à présent, connecter un véhicule revenait, dans les faits, à l'exploiter uniquement dans un parcours digital. Le véhicule connecté vivait dans son propre univers. Avec Toosla Dual Mode ® , cette frontière disparaît. Le même véhicule peut désormais être exploité :

En location traditionnelle avec remise des clés au comptoir ou en location autonome 24h/24 et 7j/7 ;

Pour une courte, une moyenne ou une longue durée ;

Directement par le partenaire connecté à la plateforme ou par Toosla.

Le véhicule n'est plus enformé dans un modèle économique, ce qui démultiplie les opportunités de générer du revenu par véhicule. Celui-ci n'est plus réservé à un parcours digital : il devient un véhicule omnicanal , capable de s'adapter au besoin du client, aux contraintes opérationnelles du loueur et aux opportunités commerciales disponibles.

De son côté, le loueur professionnel n'a plus à choisir entre exploitation traditionnelle et exploitation connectée : Il bénéficie du meilleur des deux mondes.

Une innovation qui crée de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème

Pour l'ensemble de l'industrie de la location automobile, Toosla Dual Mode ® représente un changement majeur aux bénéfices immédiats :

Amélioration du taux d'utilisation des véhicules ;

Augmentation des opportunités de réservation ;

Accès à des usages auparavant impossibles (24h/24, retrait autonome, livraison connectée...) ;

Digitalisation progressive sans rupture organisationnelle.

Pour les voyageurs, cela signifie davantage de disponibilité, davantage de flexibilité et une expérience adaptée à chaque besoin.

Pour Toosla, cette innovation favorise l'équipement progressif des flottes partenaires et accélère l'adoption de la location connectée à grande échelle.

Panayotis Staicos, Président-Directeur Général de Toosla, déclare :

« Ce que nous annonçons aujourd'hui dépasse le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Nous dévoilons le nouveau Toosla. Historiquement, nous étions un loueur digital. Aujourd'hui, nous sommes une plateforme mondiale de mobilité qui réunit trois expertises complémentaires : la distribution de réservations avec Toosla Marketplace®, la technologie avec Toosla Connect® et désormais l'exploitation omnicanale avec Toosla Dual Mode®. L'avenir de la location automobile ne réside pas dans l'opposition entre les modèles traditionnels et connectés, mais dans leur complémentarité. Avec Toosla Dual Mode®, un même véhicule peut désormais répondre à tous les usages. Les loueurs développent leur activité sans changer leur métier. Les voyageurs peuvent bénéficier de l'expérience qui leur paraît la plus fluide, rassurante ou tout simplement en phase avec leur besoin. Et Toosla poursuit son ambition : faire de sa technologie un standard au service de toute la profession. »

À propos de TOOSLA



Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant des services de mobilité répondant à 100% des besoins.



Toosla est une plateforme mondiale de mobilité qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin d'accompagner la transformation de la location automobile.

Son écosystème repose sur trois piliers complémentaires : Toosla Marketplace : la plateforme mondiale de distribution de réservations ;

: la plateforme mondiale de distribution de réservations ; Toosla Connect : la plateforme technologique de location connectée ;

: la plateforme technologique de location connectée ; Toosla Dual Mode : le mode d'exploitation omnicanal permettant à un même véhicule d'être exploité en location traditionnelle comme en location connectée. En mettant sa technologie au service de l'ensemble des professionnels, Toosla accompagne la transformation du secteur et invente les nouveaux standards de la location automobile.



Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

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