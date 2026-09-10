Tonner Drones devient actionnaire de référence de MHM Corporate



- Une participation de 15 % destinée à positionner Tonner Drones comme un actionnaire stratégique et de soutien

- MHM Corporate réalise une augmentation de capital entièrement garantie et ouverte à tous les investisseurs au prix de 0,0110 € par action

- Tonner Drones acquerra des actions MHM Corporate par la conversion de créances ORA existantes (22 millions d'actions à 0,0110 €)

- La transaction financière élimine les passifs à court terme de MHM Corporate et simplifie sa structure de capital

- Le soutien de Tonner Drones positionne MHM Corporate pour de potentielles nouvelles activités



Paris, le 10 septembre 2026, 08h00 – Tonner Drones a le plaisir d'annoncer sa participation à la restructuration du capital de MHM Corporate (« MHM »), visant à soutenir le redressement à long terme de MHM en tant qu'actionnaire clé.



Passant de son rôle antérieur de simple créancier, Tonner Drones participe au processus de refinancement plus large de MHM Corporate aux côtés d'investisseurs tiers indépendants qui ont entièrement garanti la transaction à 0,0110 € par action. Dans le cadre de ce refinancement global, Tonner Drones convertira une partie de sa dette ORA en fonds propres au prix d'émission identique de 0,0110 € par action, établissant une participation de 15 % dans MHM Corporate.