Les Bourses européennes hésitent sur la marche à suivre

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse fragile mardi, l'humeur des investisseurs étant partagé entre le regain d'intérêt pour l'intelligence artificielle et la reprise à la hausse des cours du pétrole.

Après quelques minutes d'échanges, Paris (+0,04%) modérait sa prise de risques initiale, tout comme Londres (+0,08%). Francfort (-0,14%) se repliait après une ouverture à l'équilibre. Milan reculait également (-0,18%).

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