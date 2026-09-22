On aperçoit des figurines devant le logo Tui

TUI a ‌resserré mardi sa prévision de bénéfice ​d'exploitation sous-jacent pour 2026, le voyagiste allemand déclarant que ses clients ont continué ​de réserver des séjours plus tardifs en raison ​des conflits régionaux, tout ⁠en ajoutant que la demande reste ‌forte pour le quatrième trimestre.

"Les premières indications pour la nouvelle saison ​hivernale ‌semblent montrer une continuité du fait ⁠de réserver plus tard, dans un contexte d’incertitude géopolitique et économique persistante", ⁠a déclaré ‌la société dans un communiqué.

Le groupe ⁠table désormais sur un résultat ‌opérationnel sous-jacent annuel avant intérêts ⁠et impôts compris entre 1,2 et ⁠1,3 milliard ‌d'euros, contre 1,1 à 1,4 milliard d'euros ​précédemment.

TUI, qui ‌gère des navires de croisière, des compagnies aériennes et des ​hôtels, avait lancé en avril un avertissement sur ses résultats ⁠en raison de la hausse des prix du carburant pour avions et de l'incertitude entourant la guerre en Iran.

(Rédigé par Tristan Veyet à Gdansk; version française ​Augustin Turpin)