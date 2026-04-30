Timide croissance annuelle chez Wavestone, la rentabilité déçoit
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 18:24
Wavestone vient de publier un chiffre d'affaires consolidé de 954,3 MEUR, en hausse de 1% en publié en organique (à périmètre et taux de change constants) au titre de son exercice 2024/25.
Cette progression modérée reflète un environnement de demande encore prudent, notamment en Europe, marqué par des décalages de projets.
Au cours du 4e trimestre de son exercice comptable (soit la période s'étirant du 1er janvier au 31 mars 2026), l'activité du cabinet ressort à 249,4 MEUR, en croissance de 2% en publié comme en organique. Le consensus visait 251 MEUR.
Sur le plan sectoriel, l'énergie, l'assurance et les life sciences demeurent bien orientés, tandis que les projets liés à l'intelligence artificielle poursuivent leur forte expansion et représentent désormais 17% du chiffre d'affaires, contre 8% un an plus tôt.
Côté rentabilité, Wavestone anticipe une marge opérationnelle récurrente de 12,6% sur l'exercice 2025/26, en dessous de l'objectif initial d'environ 13%. Cette révision traduit un taux d'utilisation inférieur aux attentes et une performance commerciale insuffisante en fin d'exercice.
Le groupe n'a pas encore communiqué de guidance chiffrée pour l'exercice 2026/27 : celle-ci sera présentée lors de la publication des résultats annuels le 3 juin 2026.
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