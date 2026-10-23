Tikehau vise une collecte "plus dynamique" au T4, a distribué €2,2 mds à neuf mois

(Corrige une dépêche transmise le 22 octobre pour indiquer dans le titre qu'il s'agit du quatrième trimestre, et non du troisième)

Tikehau Capital TKOO.PA a annoncé jeudi prévoir une collecte "plus dynamique" au quatrième trimestre, le gestionnaire français d'actifs alternatifs visant 1,5 à 2,0 milliards d'euros sur la période, citant "un solide pipeline de discussions en cours sur l'ensemble des stratégies notamment en private equity".

* Le groupe annonce également prévoir que les encours atteindront entre 52,0 et 52,5 milliards d'euros au 31 décembre 2026.

* "Nous avons distribué 2,2 milliards d'euros à nos clients sur les neuf premiers mois de l’année, dont 1,1 milliard d'euros au troisième trimestre, et cristallisé de solides performances sur l’ensemble de la plateforme", déclarent Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau, cités dans le communiqué.

* Ils soulignent notamment la cession d’Aubert & Duval et la liquidation totale du troisième millésime de "direct lending" de Tikehau.

* Le groupe déclare 42,5 milliards d'euros d’encours générant des commissions de gestion au 30 septembre 2026, soit une croissance de 6% sur un an à périmètre constant.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)