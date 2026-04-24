Tikehau Capital : hausse de 7% des actifs sous gestion au premier trimestre

(AOF) - Les actifs sous gestion de Tikehau Capital au premier trimestre 2026 s'élèvent à 53 MdsEUR, en hausse de 7% par rapport au premier trimestre 2025. La collecte nette s'est élevée à 1 MdEUR pour les stratégies de marchés privés au premier trimestre 2026 (0,7 MdEUR en incluant les capital markets strategies), avec une progression continue pour les stratégies phares. Les déploiements ont atteint 1 MdEUR portés par les stratégies de direct lending et les CLO en crédit, les stratégies core/core+ en immobilier et les stratégies d'aéronautique et de défense en private equity.

Sur ce trimestre, les désinvestissements ont atteint 0,4 MdEUR principalement portés par les stratégies de crédit et d'immobilier value-add.

De plus, le portefeuille d'investissements s'est établi à 3,9 MdEUR au 31 mars 2026 (contre 4,4 MdEUR au 31 décembre 2025), principalement à la suite de la cession de la participation dans Schroders en février 2026, générant 179MEUR de revenus du portefeuille au premier trimestre 2026.

Vers une plateforme de gestion unifiée d'ici juin 2026

Par ailleurs, Tikehau Capital annonce que "d'ici fin juin 2026, l'ensemble de ses sociétés de gestion d'actifs sera regroupé au sein d'une plateforme unifiée, renforçant sa capacité et sa flexibilité pour nouer des liens avec des partenaires stratégiques internationaux en vue d'accélérer sa croissance et sa profitabilité".