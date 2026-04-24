Wall Street ouvre en hausse avec les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, Intel s'envole

Un panneau de Wall Street à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en hausse vendredi, portée par un regain ​d'espoir concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran et par l'envolée du fabricant de puces Intel.

Dans les premiers échanges, ​l'indice Dow Jones gagne 49,13 points, soit 0,10%, à 49,359.45 points et le Standard & ​Poor's 500, plus large, progresse de ⁠0,40% à 49.359,45 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,73%, soit ‌178,06 points, à 24.616,56 points.

Une nouvelle séance de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu ​à Islamabad, où ‌est attendu dans la soirée le ministre iranien ⁠des Affaires étrangères, a-t-on appris vendredi de source gouvernementale pakistanaise.

La reprise des pourparlers visant à instaurer une paix durable au ⁠Moyen-Orient a rassuré ‌les investisseurs, dont le moral était plutôt en ⁠berne face au flou entourant les négociations plus tôt ‌cette semaine, ce qui assombrissait les perspectives de normalisation ⁠des flux pétroliers via le détroit d'Ormuz.

Les résultats ⁠d'une série d'entreprises ‌de premier plan, comme le fabricant de puces Intel, apporte ​un soutien supplémentaire.

Le groupe américain ‌bondit de 25% dans les premiers échanges, atteignant un record historique, après avoir ​dit anticiper un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux prévisions.

Son concurrent AMD grimpe de 12% dans ⁠son sillage.

Procter & Gamble avance de 4%, les investisseurs saluant ses ventes du troisième trimestre meilleures que prévu, malgré l'avertissement concernant l'impact de la flambée des prix du pétrole sur ses bénéfices de l'exercice 2027.

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(Rédigé ​par Diana Mandiá)