Homme abattu par la police municipale à Marseille: enquête ouverte pour homicide volontaire

Sur les lieux où un automobiliste de 26 ans a été abattu par un policier municipal lors d'un contrôle routier, à Marseille, le 23 avril 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire après qu'un homme, armé d'un couteau et sous le coup d'un mandat d'arrêt, a été abattu jeudi par un policier municipal à Marseille lors d'un contrôle routier, a indiqué vendredi le parquet.

La victime, âgée de 26 ans, était "défavorablement connue des services de la justice et de la police", a dit le parquet de Marseille à l'AFP. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt après sa condamnation à quatre ans de prison en novembre dans une affaire de trafic de stupéfiants.

L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la direction de la criminalité territoriale (DCT). Les trois agents municipaux impliqués ont été entendus plusieurs heures sous le régime de l'audition libre par la police vendredi matin.

Jeudi, vers 17h30, ils procédaient à un contrôle routier à l'est de la ville après avoir aperçu l'homme au volant de sa voiture avec son téléphone, selon une source proche du dossier.

Le conducteur est alors sorti de son véhicule muni d'un couteau et a menacé les policiers municipaux, selon les déclarations de ces derniers, rapporte une source proche de l'enquête. Un des agents a tiré à trois reprises sur le conducteur, poursuit cette source. Dans sa voiture ont été retrouvées sept bombonnes de protoxyde d'azote.

Les agents, âgés respectivement de 52, 38 et 22 ans, "extrêmement choqués", ont été pris en charge à l'hôpital de la Timone jeudi soir, a précisé la ville de Marseille.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, dont dépend les trois agents incriminés, a déclaré jeudi que la Ville se tenait "à la disposition de la justice pour que l’ensemble des faits et circonstances de cet acte soient considérés".

La deuxième ville de France compte plus 800 policiers municipaux, un effectif qui a doublé en cinq ans. Elle compte six brigades dont une qui patrouille la nuit.