Thyssenkrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise

Le géant industriel allemand Thyssenkrupp a approuvé mardi la scission de sa branche de matériaux, sa plus importante en matière de revenus, en vue d'une entrée en Bourse, étape importante du démantèlement du conglomérat empêtré dans la crise.

( AFP / INA FASSBENDER )

D'après un communiqué du groupe, cette division, renommée il y a peu "accelis", doit devenir une entreprise indépendante et être introduite en Bourse si possible d'ici la fin de l'année, a décidé le conseil de surveillance du groupe d'Essen (ouest).

La maison mère serait actionnaire majoritaire de la nouvelle société, avec 51% des parts, tandis que les autres actionnaires se partageraient le reste, proportionnellement à leur participation actuelle dans Thyssenkrupp.

"Le moment est venu de franchir l’étape suivante et de faire de TK accelis une entreprise indépendante", "un distributeur de matériaux entièrement intégré et un prestataire puissant de services logistiques", a déclaré Miguel Lopez, patron de Thyssenkrupp, cité dans le communiqué.

Le conglomérat convoquera une assemblée générale extraordinaire le 7 août pour entériner le projet.

"Nous avons imposé des garde-fous importants", a assuré dans un communiqué Ingo Klötzer, responsable du syndicat IG Metall, avec la conservation des conventions collectives pour les employés d'accelis jusqu'en 2033.

Figurant parmi les plus anciens groupes industriels d'Allemagne, Thyssenkrupp incarne le déclin industriel qui frappe le pays, notamment à cause d'une rude concurrence internationale et de prix de l'énergie élevés.

En 2025, face à la crise, le groupe a décidé de rendre autonome ses activités, qui vont des sous-marins aux technologies vertes en passant par l'acier et les matériaux, et les ouvrir aux investissement externes.

En octobre, sa division navale TKMS, la seule aux perspectives florissantes grâce au réarmement européen, a été la première à être introduite à la Bourse de Francfort.

La branche sidérurgique paie le prix fort de cette stratégie d'autonomisation, avec une réduction des effectifs d'un tiers d'ici 2030 ainsi que de la production.

Première du groupe en matière de revenus, la branche matériaux a enregistré un recul de 6% de ses ventes et de ses commandes sur l'exercice décalé 2024-2025.

Cette division, qui emploie 15.500 salariés, souffre de la baisse de la demande de ses clients des secteurs automobile, mécanique et de la construction.