Allemagne-Les ventes au détail baissent plus que prévu en juin

Achats de Noël à Berlin
(Dans le titre, bien lire que les ventes au détail ont baissé "plus que prévu" (pas "autant que prévu"), retire mot en trop)
Les ventes au détail en Allemagne ont baissé plus que prévu de 1,1% en juin sur un mois, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une baisse de 0,1% en juin, après une hausse de 1,2% (révisé de 1,1%) le mois précédent.
Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont aussi baissé de 0,2%, après une baisse de 2,8% (révisé de +1,8%) en mai.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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