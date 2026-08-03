Allemagne-Les ventes au détail baissent plus que prévu en juin

Achats de Noël à Berlin

(Dans le ‌titre, bien lire que ​les ventes au détail ont baissé "plus que prévu" (pas "autant que ​prévu"), retire mot en trop)

Les ventes ⁠au détail en Allemagne ‌ont baissé plus que prévu de 1,1% ​en ‌juin sur un mois, ⁠montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral ⁠de ‌la statistique.

Les économistes interrogés ⁠par Reuters avaient ‌tablé sur une ⁠baisse de 0,1% en juin, ⁠après ‌une hausse de 1,2% (révisé de ​1,1%) ‌le mois précédent.

Sur un an, les ventes ​au détail en Allemagne ont ⁠aussi baissé de 0,2%, après une baisse de 2,8% (révisé de +1,8%) en mai.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)