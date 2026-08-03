 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-Les ventes au détail baissent plus que prévu en juin
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 09:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Achats de Noël à Berlin

Achats de Noël à Berlin

(Dans le ‌titre, bien lire que ​les ventes au détail ont baissé "plus que prévu" (pas "autant que ​prévu"), retire mot en trop)

Les ventes ⁠au détail en Allemagne ‌ont baissé plus que prévu de 1,1% ​en ‌juin sur un mois, ⁠montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral ⁠de ‌la statistique.

Les économistes interrogés ⁠par Reuters avaient ‌tablé sur une ⁠baisse de 0,1% en juin, ⁠après ‌une hausse de 1,2% (révisé de ​1,1%) ‌le mois précédent.

Sur un an, les ventes ​au détail en Allemagne ont ⁠aussi baissé de 0,2%, après une baisse de 2,8% (révisé de +1,8%) en mai.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,45 -6,71%
2CRSI
26,06 +1,16%
CAC 40
8 592,35 +0,97%
HAFFNER ENERGY
0,368 +13,23%
WORLDLINE
12,954 +6,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank