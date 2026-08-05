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Thorne signe un accord définitif pour son rachat par Procter & Gamble
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 07:30
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Le spécialiste des solutions de santé et de bien-être fondées sur la science a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par The Procter & Gamble Company.

Cette opération va permettre à Thorne de continuer sa progression en devenant "la marque de santé personnalisée la plus fiable au monde en aidant les consommateurs à vivre en meilleure santé" selon le communiqué de presse.

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