Thorne signe un accord définitif pour son rachat par Procter & Gamble

Le spécialiste des solutions de santé et de bien-être fondées sur la science a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par The Procter & Gamble Company.

Cette opération va permettre à Thorne de continuer sa progression en devenant "la marque de santé personnalisée la plus fiable au monde en aidant les consommateurs à vivre en meilleure santé" selon le communiqué de presse.