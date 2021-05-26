TheraVet lance son IPO au prix ferme de 9,60 euros par action
Reuters•26/05/2021 à 07:19
26 mai (Reuters) - THERAVET:
* THERAVET DIT LANCER SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH BRUXELLES ET PARIS
* IPO : PRIX DE L'OFFRE À PRIX FERME : 9,60€ EUROS PAR ACTION
* IPO : TAILLE INITIALE DE L'OFFRE : AUGMENTATION DE CAPITAL DE 6,0 M€ POUVANT ÊTRE PORTÉE À UN MAXIMUM D'ENVIRON 7,9 M€ EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION ET DE L'OPTION DE SURALLOCATION
* IPO : PÉRIODE DE L'OFFRE : DU 26 MAI AU 10 JUIN 2021 POUR L'OFFRE AU PUBLIC EN FRANCE ET POUR LE PLACEMENT GLOBAL
* IPO : ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION POUR UN MONTANT D'ENVIRON 1,7 M€
* IPO : TITRES ÉLIGIBLES AUX RÉDUCTIONS D'IMPÔT (PEA ET PEA-PME)
* THERAVET DIT AVOIR LANCÉ LA COMMERCIALISATION DE BIOCERAVET AU 1ER SEMESTRE 2021 EN BELGIQUE, SERA ÉTENDUE À LA FRANCE ET AUX PAYS-BAS À PARTIR DU SECOND SEMESTRE 2021
* THERAVET DIT QUE VISCOVET SERA COMMERCIALISÉ EN 2024
Texte original : https://bit.ly/34fximt
(Gdansk Newsroom)
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