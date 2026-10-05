Migrations : deux nouveaux morts dans une tentative de traversée de la Manche

Tentative de traversée de la Manche par des migrants au large de Merville-Franceville-Plage, dans le nord-ouest de la France, le 21 septembre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )

La mort a de nouveau frappé à la frontière franco-britannique : une semaine après des faits similaires, deux hommes ont péri dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche, selon les autorités françaises.

Ces deux hommes, dont la nationalité est inconnue, étaient âgés d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, a précisé à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais, confirmant des informations de La Voix du Nord.

Ils ont été découverts par les secours en arrêt cardiorespiratoire dans une embarcation de fortune qui contenait environ 90 passagers au large de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar) publié en milieu de journée.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer pour déterminer les circonstances de leurs décès. Ils "seraient la conséquence d'un mouvement de panique survenu à bord", a indiqué lundi en début de soirée à l'AFP la procureure Cécile Gressier.

Une femme et une fille "d'une dizaine d'années" ont été blessées dans la même embarcation, brûlées par des hydrocarbures, a précisé Mme Gressier, ajoutant que l'enfant a été pris en charge par le services de grands brûlés à Lille.

Elles ont été brûlées en raison d'un "contact prolongé" avec de l'essence présente dans l'embarcation, avait aussi expliqué précédemment la Prémar.

L'embarcation a poursuivi son chemin après la prise en charge des victimes puis a connu une avarie moteur, ce qui a entraîné le secours de l'ensemble des passagers, selon Mme Gressier.

Manifestation anti-migrants en Angleterre

Ce nouveau drame porte à au moins 24 le nombre de décès de migrants en mer à la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles.

Les deux nouvelles victimes sont mortes "à cause des gouvernements et de leurs choix politiques", ces deux hommes n'avaient pas d'autre choix que de "risquer leur vie pour demander l'asile", a déploré lundi l'association d'aide aux migrants Utopia 56 dans un message sur ses réseaux sociaux.

Il y a une semaine, une autre tentative de traversée clandestine de la Manche avait fait trois morts, dont un enfant, retrouvés dans une embarcation surchargée de passagers au large du Pas-de-Calais.

Depuis plusieurs semaines, les candidats à l'exil tentent de profiter des dernières fenêtres météorologiques favorables avant l'hiver pour rallier l'Angleterre.

Mais même si les conditions météo sont clémentes, ces traversées restent très dangereuses, impliquant des canots pneumatiques inadaptés à la haute mer et surchargés. Et les embarquements se déroulent souvent dans des conditions chaotiques, directement dans l'eau.

De vendredi à dimanche, 673 personnes sont parvenues à rejoindre l'Angleterre à bord de bateaux de fortune depuis les côtes françaises, selon les derniers chiffres actualisés du ministère britannique de l'Intérieur.

Onze personnes ont aussi été secourues dimanche matin lors d'une tentative de départ avec environ 80 personnes dans un canot qui s'est échoué sur la plage de Camiers (Pas-de-Calais), selon la Prémar.

La même journée, un bateau avec 149 migrants à bord a débarqué à Gosport, dans le Hampshire (sud de l'Angleterre), la deuxième arrivée significative récente dans ce secteur bien plus à l'ouest que le trajet habituel des traversées clandestines dans le détroit du Pas-de-Calais, selon le Home Office.

Une manifestation antimigrants a eu lieu dans la foulée dimanche à Gosport, menant à l'interpellation de 12 personnes pour troubles à l'ordre public, selon la police britannique.

Les rassemblements antimigrants, parfois violents, sont devenus réguliers au Royaume-Uni, où les arrivées de candidats à l'exil depuis la France via la Manche sont un sujet central dans le débat politique, qui a notamment alimenté la montée du parti anti-immigration Reform UK.

Depuis le début de l'année, près de 20.000 migrants sont arrivées en Angleterre par la mer, des chiffres en forte baisse par rapport à la même période en 2025, selon les dernières données officielles britanniques.