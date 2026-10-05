Wall Street ouvre en ordre dispersé, prudence face aux tensions persistantes

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York ‌a ouvert en ordre dispersé lundi, la prudence prédominant dans un contexte ​de tensions persistantes sur le pétrole et l'obligataire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 78,27 points, soit 0,15%, à 51.098,69 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, progresse de 0,08% à 7.728,78 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,16%, soit 43,06 points, ​à 27.233,93 points.

Alors que le rapport ⁠sur l'emploi aux États-Unis publié vendredi dernier a fait état d'une ‌chute plus forte que prévu de la création d'emplois, les opérateurs renforcent leurs anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale s'abstiendra de ​relever une nouvelle fois ‌les taux.

D'après les données LSEG, les marchés misent à ⁠78% sur la probabilité d'un maintien des taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, fin octobre.

En l'absence d'autres catalyseurs et dans l'attente ⁠d'avancées diplomatiques pour ‌mettre fin au conflit au Moyen-Orient, la persistance des tensions ⁠sur le marché obligataire et sur les cours pétroliers appelle toutefois les ‌opérateurs à la prudence.

Le rendement des Treasuries à dix ans ⁠s'établit à 5,3025%, sur fond d’inquiétudes liées à la détérioration ⁠des finances publiques, ‌à l’important volume d’émissions de dette et à la hausse des coûts de ​l’énergie.

Le Brent s'échange à 101,68 dollars ‌le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 89,72 dollars.

Aux valeurs, Intel perd ​2,6%, marquant une pause dans le rallye technologique.

À l'inverse, Cerebras grimpe de 7,2% après que Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, a ⁠déclaré que le concepteur de puces était un "partenaire proche".

PTC bondit de 35,9% après que Schneider Electric (-9,9% à la Bourse de Paris) a annoncé acquérir l'ensemble du capital du spécialiste des logiciels industriels américain sur la base d'une valeur d'entreprise de 22,6 milliards de dollars.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)