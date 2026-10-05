Wall Street ouvre en ordre dispersé, prudence face aux tensions persistantes

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé lundi, la prudence prédominant dans un contexte de tensions persistantes sur le pétrole et l'obligataire.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 78,27 points, soit 0,15%, à 51.098,69 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 7.728,78 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,16%, soit 43,06 points, à 27.233,93 points.
Alors que le rapport sur l'emploi aux États-Unis publié vendredi dernier a fait état d'une chute plus forte que prévu de la création d'emplois, les opérateurs renforcent leurs anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale s'abstiendra de relever une nouvelle fois les taux.
D'après les données LSEG, les marchés misent à 78% sur la probabilité d'un maintien des taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, fin octobre.
En l'absence d'autres catalyseurs et dans l'attente d'avancées diplomatiques pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, la persistance des tensions sur le marché obligataire et sur les cours pétroliers appelle toutefois les opérateurs à la prudence.
Le rendement des Treasuries à dix ans s'établit à 5,3025%, sur fond d’inquiétudes liées à la détérioration des finances publiques, à l’important volume d’émissions de dette et à la hausse des coûts de l’énergie.
Le Brent s'échange à 101,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 89,72 dollars.
Aux valeurs, Intel perd 2,6%, marquant une pause dans le rallye technologique.
À l'inverse, Cerebras grimpe de 7,2% après que Sam Altman, le directeur général d'OpenAI, a déclaré que le concepteur de puces était un "partenaire proche".
PTC bondit de 35,9% après que Schneider Electric (-9,9% à la Bourse de Paris) a annoncé acquérir l'ensemble du capital du spécialiste des logiciels industriels américain sur la base d'une valeur d'entreprise de 22,6 milliards de dollars.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Coralie Lamarque)
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