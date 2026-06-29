Theravance recule après l'accord de rachat de 929 millions de dollars par Zymeworks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** L'action Theravance Biopharma TBPH.O recule de 2,7 % à 17,15 dollars en pré-ouverture

** Zymeworks ZYME.O va racheter Theravance dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 929 millions de dollars , ont annoncé les deux sociétés

** Zymeworks propose 17 dollars par action en numéraire, soit une décote de près de 3,6 % par rapport au dernier cours de clôture de Theravance, qui s’établissait à 17,63 dollars

** La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026 et a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés

** La capitalisation boursière de Theravance s'élève à 908,88 millions de dollars à la dernière clôture – données LSEG

** À la dernière clôture, le cours de l'action Theravance avait reculé de 5,8 % depuis le début de l'année