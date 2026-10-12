Thales prévoit d'ouvrir une base de maintenance au Japon

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le groupe industriel français Thales va implanter une base de maintenance et de soutien opérationnel au Japon, ce qui serait une première pour une entreprise étrangère, a rapporté lundi le quotidien économique japonais Nikkei.

Le directeur général de l'entreprise, Patrice Caine, a déclaré lors d’une interview à ce journal que cette nouvelle base "marquera une étape importante dans l’engagement à long terme de Thales au Japon".

D'après le Nikkei, Thales transférera sa technologie à son partenaire, Japan Steel Works, et la production du système de mortier lourd 2R2M débutera au Japon dès l'année prochaine.

M. Caine a cité des technologies telles que les radars et les sonars comme susceptibles d'être partagées avec le Japon, affirmant qu'il espérait "apporter un soutien dans les domaines où Thales dispose d'un avantage en termes de performances".

Il s'agirait de la première fois qu'une groupe étranger du secteur de la défense établit au Japon une base dédiée à la maintenance et à l'exploitation d'équipements de défense japonais, a précisé le Nikkei, ajoutant que Thales pourrait également étendre à l'avenir ses activités au Japon au secteur civil.

Cette annonce intervient alors que le Japon, sous la direction de la Première ministre conservatrice Sanae Takaichi, continue d’augmenter ses dépenses de défense face à l’expansion militaire rapide de la Chine et à l’imprévisibilité de la Corée du Nord, s’éloignant progressivement de la position pacifiste traditionnelle de Tokyo qui limitait le recours à la force à la seule légitime défense.

Thales fournit déjà du matériel de défense aux Forces japonaises d'autodéfense, précise le Nikkei.