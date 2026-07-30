Thales modernisera le contrôle aérien de Singapour d'ici 2030

Le groupe français de haute technologie Thales déploiera d'ici 2030 un système modernisé de gestion de trafic aérien à Singapour, l'un des espaces aériens les plus denses d'Asie, afin d'accompagner la forte croissance du trafic aérien.

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

L'autorité de l'aviation civile de Singapour va acquérir le dernier système de gestion du trafic aérien NexGen et des radars de contrôle aérien "afin de répondre à l'augmentation fulgurante du trafic", a annoncé jeudi Thales dans un communiqué.

Ce système doté de technologie de cybersécurité et de l'IA permettra de traiter jusqu'à "un million de mouvements d'aéronefs par an".

Il repose sur une solution d'automatisation qui fournit aux contrôleurs aériens des outils d'aide à la décision en temps réel afin d'optimiser les flux d'arrivée et de départ des aéronefs.

Selon Thales, il permet de "réduire considérablement les retards, la consommation de carburant et les émissions de carbone".

Thales déploiera également deux radars qui assureront une détection des aéronefs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, "même dans les conditions météorologiques les plus difficiles" et qui fourniront aux contrôleurs des données plus précises pour gérer les vols.

"NexGen marque un nouveau chapitre dans l'évolution de la gestion du trafic aérien à Singapour", a déclaré Pascale Sourisse, directrice générale du développement international de Thales citée dans un communiqué.

Présent à Singapour depuis plus de 50 ans, Thales y exploite des capacités industrielles dans les domaines de l'avionique et de l'identité numérique et possède plusieurs centres de recherche et de développement dans l'avionique, la défense, le divertissement en vol, les drones navals, les radars et les technologies spatiales.

Thales emploie plus de 2.000 personnes sur quatre sites à Singapour.