Thales en légère hausse, profite d'un relèvement de cible de BofA

L'analyste confirme son conseil d'achat sur le titre Thales, avec un objectif de cours relevé de 312 à 315 EUR, à la faveur d'ajustements de change. Le titre progresse de 0,8% peu après 11h à Paris, autour des 224 euros.
Le broker estime que la dynamique de la Défense reste solide pour Thales, avec une croissance organique attendue de 12% à moyen terme, portée notamment par la défense aérienne, les missiles et l'électronique. La qualité du portefeuille et les perspectives de croissance confortent sa recommandation positive.
L'analyste anticipe également une accélération de l'activité Aérospatiale, soutenue par le redressement du spatial et la solidité des carnets de commandes dans l'aviation civile. L'évolution du trafic aérien reste néanmoins un point de vigilance à moyen terme.
Enfin, BofA Securities considère que la cybersécurité pourrait devenir un actif stratégique davantage valorisé en 2027, grâce à son positionnement dans la sécurité des applications et des bases de données. La poursuite du redressement de cette activité pourrait favoriser une revalorisation du titre, malgré les difficultés d'intégration d'Imperva, société de cybersécurité acquise par Thales en 2023.
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