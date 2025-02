Thales: contrat pour des systèmes LBRM en Inde information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature avec Bharat Dynamics Ltd (BDL) d'un contrat pour la fourniture initiale de systèmes de défense aérienne portables LBRM (Laser Beam Riding ManPad) pour renforcer les capacités de défense aérienne de l'Inde.



Ces missiles LBRM, qui seront produits en Inde à hauteur de 60%, sont un système de défense aérienne portable à courte portée, optimisé pour contrer divers types de menaces - avions d'attaque au sol, hélicoptères d'attaque 'pop-up' et drones.



Ce contrat constitue le premier accord majeur depuis la mise en oeuvre d'un partenariat de défense avec le Royaume-Uni. Il permettra en outre d'accroître les capacités de production sur le site Thales de Belfast, qui assure la conception du système LBRM.





Valeurs associées THALES 159,10 EUR Euronext Paris 0,00%