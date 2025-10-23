 Aller au contenu principal
Rivian Automotive en hausse après la publication d'informations sur des licenciements
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O ont augmenté de 1,2 % à 13,08 $

** RIVN va licencier des employés , rapporte Reuters en citant une personne familière avec le sujet

** Les médias ont rapporté plus tôt dans la journée que le nombre de licenciements s'élevait à environ 600 personnes

** Rivian a eu du mal à atteindre une rentabilité constante en raison des coûts liés à l'augmentation de la production, des tarifs douaniers et de la concurrence intense des rivaux

** La société a abaissé le point médian de ses prévisions de livraisons annuelles au début du mois

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de ~3% depuis le début de l'année

