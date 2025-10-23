Lazard: bénéfice en forte baisse au 3T malgré la bonne tenue de son activité

Peter Orszag, directeur général de Lazard, le 2 mai 2023. ( AFP / PATRICK T. FALLON )

La banque d'affaires franco-américaine Lazard a vu son bénéfice net se contracter de 34% sur un an au troisième trimestre 2025, malgré les bonnes performances de son activité phare, le conseil financier.

Le bénéfice net de la banque d'affaires s'est établi à 71 millions de dollars, selon un communiqué publié jeudi.

Le bénéfice ajusté, indicateur qui ne prend pas en compte les éléments exceptionnels ou non récurrents sur une période, est toutefois en hausse de 56% à 62 millions de dollars.

Cette différence entre bénéfice net et ajusté s'explique notamment par un gain de près de 115 millions de dollars sur la vente d'un bien immobilier l'année dernière, d'après les comptes de résultat de la banque.

Le conseil financier, principale activité de la banque d'affaires, a encore progressé, avec un chiffre d'affaires de 427 millions de dollars, en hausse de 14% sur un an.

C'est la preuve, selon le PDG Peter Orszag, que "la stratégie à long terme" de Lazard "produit des résultats". Lors d'une conférence téléphonique, le dirigeant a ajouté jeudi qu'il était "confiant" dans la capacité de la banque à aller "au-delà" de ses objectifs de 2025 concernant le conseil financier.

Lazard est par exemple intervenue dans l'acquisition du spécialiste américain des céréales Kellogg par l'italien Ferrero.

Peter Orszag a cependant précisé que la paralysie budgétaire aux Etats-Unis "pourrait avoir un effet très temporaire sur des accords de ventes".

Autre métier prépondérant chez Lazard, la gestion d'actifs a également vu croître ses revenus, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 11% à 327 millions de dollars.

Malgré la hausse du chiffre d'affaires des deux principales activités du groupe, le chiffre d'affaires total est lui en baisse de 5% sur un an, là encore principalement en raison du gain exceptionnel l'an dernier grâce à la vente de patrimoine immobilier, non présent cette année.