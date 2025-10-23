Interdiction des voitures neuves thermiques: la France veut "des flexibilités"

"La France souhaite poursuivre l'électrification des véhicules et défendra des flexibilités en matière de neutralité technologique dès lors qu'elles s'accompagneront de mesures très claires d'incitation à la préférence européenne qui soutiennent les emplois industriels en Europe", déclarent les ministères de Bercy et de la Transition écologique ( AFP / Ina FASSBENDER )

Tout en assurant vouloir "poursuivre l'électrification des véhicules", les ministères de l'Économie et de la Transition écologique indiquent jeudi qu'ils "défendr(ont) des flexibilités en matière de neutralité technologique" si elles s'accompagnent de mesures de soutien à l'emploi en Europe.

"La France souhaite poursuivre l'électrification des véhicules et défendra des flexibilités en matière de neutralité technologique dès lors qu'elles s'accompagneront de mesures très claires d'incitation à la préférence européenne qui soutiennent les emplois industriels en Europe", déclarent ces deux ministères dans un communiqué.

Les ministres Monique Barbut (Transition écologique), Roland Lescure (Économie) et ministre délégué Sébastien Martin (Industrie) souhaitent que "le règlement européen sur les émissions de CO2 des véhicules neufs soit avant tout au service de la production automobile en Europe et introduise une réelle incitation à la préférence européenne dans l'automobile".

La décarbonation du secteur automobile est considérée comme une étape clé pour que l'UE remplisse ses objectifs de réduction d'émissions réchauffantes pour la planète. Mais l'interdiction de la vente de véhicules thermiques ou hybrides, neufs, dans l'UE à partir de 2035 est contestée par les constructeurs automobiles européens, qui réclament à cor et à cri un assouplissement des règles.

Les groupes automobiles européens sont confrontés à des ventes de modèles électriques moins élevées que prévu (en raison de leur prix notamment) et à une très forte concurrence chinoise. Sans compter les droits de douane imposés par Donald Trump.

Le Chancelier allemand Friedrich Merz s'était engagé début octobre à "tout faire" pour lever cette interdiction, répondant ainsi à l'appel l'industrie automobile en crise de son pays.

- La Commission sous pression -

Le terme "neutralité technologique" est mis en avant par des constructeurs automobiles qui réclament un assouplissement de la réglementation européenne: ils veulent par exemple l'autorisation de la vente de véhicules hybrides rechargeables après 2035, ou des règles plus favorables pour les carburants synthétiques et biocarburants.

A ce stade, la Commission européenne assure maintenir le cap, mais la pression monte: la loi actuelle prévoyait de réévaluer la mesure et ses impacts en 2026. L'exécutif européen a promis de se pencher sur le sujet dès la fin de cette année.

Pour Bercy et le ministère de la Transition écologique, "il s'agit de produire en Europe, avec des composants européens, les véhicules vendus au sein de l'Union". Ces véhicules "bénéfiques pour les équipementiers européens" qui "permettent de maintenir et de créer des emplois industriels en Europe devront être soutenus", écrivent-ils dans le communiqué.

Selon un rapport du Sénat récemment publié, le secteur automobile emploie 800.000 personnes en France (350.000 chez les constructeurs, 450.000 chez les équipementiers).

La fédération des équipementiers (Fiev) plaide pour l'adoption rapide de règles de contenu local minimum européen dans la fabrication d'une voiture.

"Parce que l'électrification ne doit pas être synonyme de désindustrialisation, la France entend privilégier la responsabilité et le pragmatisme, sans renoncer à l'ambition ni aux engagements pris devant les Français et devant l'Europe", ajoutent Bercy et le ministère de la Transition écologique.

Cette déclaration intervient deux jours après que la France et l'Espagne ont réaffirmé leur soutien à l'interdiction, prévue pour 2035, de la vente de voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne. Dans une missive révélée par le média Contexte et consultée par l'AFP, les deux pays assurent que la révision prévue par la Commission ne devra "en aucun cas remettre en cause l'objectif de zéro émission" pour 2035.