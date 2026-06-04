Thales accélère ses livraisons de véhicules Bushmaster aux Pays-Bas

Thales annonce son intention d'accélérer la livraison d'une flotte de véhicules de mobilité protégée Bushmaster aux Pays-Bas, dans le cadre d'une demande opérationnelle urgente, renforçant ainsi les capacités des forces néerlandaises face à la menace croissante des guerres modernes et des drones.

À cette fin, il travaillera avec l'armée australienne pour accélérer la production et la livraison des véhicules. Des travaux de production et d'intégration seront menés en Australie, soutenant les emplois locaux et renforçant le rôle du pays en tant que fournisseur de confiance de systèmes avancés de mobilité protégée.

Destinés à protéger les soldats dans des environnements à haut risque, les véhicules Bushmaster seront fournis dans leur configuration la plus récente avec des systèmes et des fonctionnalités améliorés pour répondre aux besoins de l'armée royale néerlandaise.

Cette commande illustre le Partenariat en matière de sécurité et de défense (SDP) entre l'Australie et les États membres de l'Union européenne, qui favorise une coordination plus étroite et une meilleure interopérabilité entre les alliés pour relever les défis contemporains en matière de sécurité.

L'annonce intervient alors que le gouvernement australien investit 750 MAUD pour le développement et la livraison de 268 Bushmaster de nouvelle génération? supplémentaires à l'armée australienne. Le Bushmaster a aussi été identifié comme l'une des exportations prioritaires de la défense australienne.