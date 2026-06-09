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TGS signe un contrat pour un site éolien offshore en Europe
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 10:24

TGS, fournisseur de données et d'informations énergétiques, annonce l'obtention d'un contrat de caractérisation de site éolien offshore en Europe.

Le bateau Ramform Vanguard devrait commencer l'acquisition de données début août, pour une durée d'environ trois semaines.

TGS fournit des données avancées et des renseignements aux entreprises actives dans le secteur de l'énergie. TGS offre une gamme complète d'informations pour aider les clients à prendre de meilleures décisions.

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : " Notre technologie de streamers 3D à ultra-haute résolution échantillonne le champ d'ondes sismiques avec une haute résolution spatiale et temporelle, fournissant une imagerie détaillée des cibles souterraines peu profondes, essentielles au développement des parcs éoliens offshore. Cette technologie a fait ses preuves sur le marché de la caractérisation des sites éoliens offshore. "

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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