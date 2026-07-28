TGS signe un contrat dans la région Afrique, Méditerranée et Moyen-Orient (AMME)

TGS, fournisseur mondial de premier plan de données et d'informations stratégiques pour le secteur de l'énergie, annonce la signature d'un contrat OBN (Ocean Bottom Node) dans la région Afrique, Méditerranée et Moyen-Orient (AMME).

La mobilisation d'une équipe dédiée aux opérations en eaux profondes est prévue pour le quatrième trimestre, et le projet devrait durer environ 100 jours.

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : "Cette attribution, émanant d'un client fidèle, témoigne de la solidité de notre modèle économique intégré et de notre vaste présence sur tous les segments du marché géophysique. Le client apprécie notre technologie OBN ; combinée à notre expérience avérée en matière de réussite de projets et de respect des délais, celle-ci lui inspire confiance quant à notre capacité à fournir des données exploitables et des analyses de haute qualité favorisant l'optimisation de la production."