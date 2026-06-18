 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TGS lance l'enquête de phase 1 de Pelotas Sul au large du Brésil
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 09:51

TGS annonce avec SLB l'enquête sismique 3D multi-client Pelotas Sul Phase 1 dans le bassin de Pelotas, au large du sud du Brésil. L'enquête couvre environ 13 500 kilomètres carrés.

L'acquisition des données devant être achevée au début du troisième trimestre 2026.

Ce projet marque une étape importante dans l'expansion de la couverture sismique de haute qualité de TGS à travers l'une des régions frontalières les plus prometteuses du Brésil.

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : " La phase 1 de Pelotas Sul offrira un éclairage précieux sur le sous-sol et aidera à élargir la compréhension d'un bassin qui attire une attention considérable de la clientèle. "

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,6 -38,12%
Pétrole Brent
78 -0,84%
CAC 40
8 437,12 +0,08%
SOITEC
122,825 -1,50%
TOTALENERGIES
71,51 -0,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank