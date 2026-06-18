TGS lance l'enquête de phase 1 de Pelotas Sul au large du Brésil

TGS annonce avec SLB l'enquête sismique 3D multi-client Pelotas Sul Phase 1 dans le bassin de Pelotas, au large du sud du Brésil. L'enquête couvre environ 13 500 kilomètres carrés.

L'acquisition des données devant être achevée au début du troisième trimestre 2026.

Ce projet marque une étape importante dans l'expansion de la couverture sismique de haute qualité de TGS à travers l'une des régions frontalières les plus prometteuses du Brésil.

Kristian Johansen, DG de TGS, a déclaré : " La phase 1 de Pelotas Sul offrira un éclairage précieux sur le sous-sol et aidera à élargir la compréhension d'un bassin qui attire une attention considérable de la clientèle. "