TFF Group voit ses résultats reculer, sans grande surprise
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 18:04

TFF Group a dévoilé des résultats semestriels en net repli, dans un contexte incertain et face à des vendanges bien en deçà des moyennes récentes partout dans le monde.

Le groupe familial spécialisé dans les produits et services pour l'élevage des vins et alcools a fait face à une faiblesse de la demande et a enregistré une baisse de son activité.

Sur le premier semestre de l'exercice 2025-2026, l'Ebitda du groupe a fondu de 29,8%, à 35,21 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant s'est affaissé de 38,8%, à 24,73 millions d'euros. De son côté, le résultat net part du groupe s'est installé à 15,30 millions d'euros, soit une baisse de 32,6%.

Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 24,7%, à 180,92 millions d'euros.

Jérôme François, le président du directoire, estime que " le second semestre s'annonce au moins aussi complexe que le premier, sans signes de reprise actuellement visibles sur nos marchés. Le chiffre d'affaires annuel publié est attendu en repli de l'ordre de 20% à 25% en fonction de l'évolution de la devise américaine et la marge opérationnelle devrait s'établir sur un niveau supérieur à 10% du chiffre d'affaires " .

TFF GROUP
Euronext Paris
