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TF1 conteste la communication de Molotov, reste disposé à négocier
information fournie par Reuters08/02/2022 à 07:42

8 février (Reuters) - Television Francaise 1 SA TFFP.PA :

* LE GROUPE TF1 CONTESTE LA COMMUNICATION DE MOLOTOV DIFFUSÉE CE LUNDI SUR LA DISTRIBUTION DE SES CHAÎNES ET SERVICES

* LE GROUPE TF1 TIENT À PRÉCISER QUE LA DÉCISION DE PROPOSER SES CHAÎNES ET SERVICES EN PAIEMENT À LA SÉANCE RELÈVE DE L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE MOLOTOV, QUI A ACCEPTÉ UNILATÉRALEMENT SES CONDITIONS DE DISTRIBUTION

* CEPENDANT, LE GROUPE TF1 RESTE NATURELLEMENT DISPOSÉ À NÉGOCIER AVEC MOLOTOV, COMME IL LE FAIT AVEC TOUS LES DISTRIBUTEURS

* POUR MÉMOIRE, LE 7 JANVIER DERNIER, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A CONDAMNÉ POUR CONTREFAÇON MOLOTOV, CE DERNIER DIFFUSANT SANS AUTORISATION LES CHAÎNES DU GROUPE TF1 DEPUIS JUILLET 2019

Texte original: https://bit.ly/335NR7p Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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