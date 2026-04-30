TF1 confirme ses objectifs 2026 malgré un marché publicitaire sous pression
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 18:35
Le digital continue toutefois de faire preuve d'un fort dynamisme, porté notamment par TF1 , dont les revenus publicitaires progressent de 22,4%. En parallèle, le groupe gagne des parts de marché sur le linéaire, ce qui permet d'atténuer le repli global du marché publicitaire, tandis que Studio TF1 affiche une activité stable.
Comme anticipé, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) est pénalisé sur la période par la baisse des revenus publicitaires linéaires. Le groupe conserve néanmoins une situation financière solide, avec un excédent financier net en légère hausse sur un an, à 565 millions d'euros.
TF1 poursuit par ailleurs l'accélération de sa stratégie digitale, avec le lancement prochain de nouvelles initiatives. Dans un contexte de visibilité encore limitée, le groupe maintient ses objectifs pour 2026.
La société vise notamment une croissance soutenue à deux chiffres de son chiffre d'affaires digital en 2026, ainsi qu'une politique de dividende en progression au cours des prochaines années. Le marché de la publicité linéaire devrait toutefois rester sous forte pression en 2026.
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