TF1-CA publicitaire en baisse en 2022 à €1,69 Mds, le président Gilles Pélisson démissionne
information fournie par Reuters14/02/2023 à 08:16
14 février (Reuters) - Bouygues SA BOUY.PA :
* LE CA CONSOLIDÉ DU GROUPE S’ÉLÈVE À EUR 2.507,7 MLNS EN 2022, EN
HAUSSE DE 80,6 MILLIONS D’EUROS SUR UN AN (+3,3%)
* LE CA PUBLICITAIRE DU GROUPE S’ÉTABLIT À EUR 1.668,9 MLNS, EN BAISSE DE EUR 25,2 MLNS SUR UN AN
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL S’ÉLÈVE À EUR 301,2 MLNS ET INTÈGRE EUR 15,0 MLNS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AU PROJET DE FUSION ENTRE TF1 ET M6
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S’ÉTABLIT À EUR 176,1 MLNS, EN BAISSE DE EUR 49,2 MLNS SUR UN AN
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT S’ÉTABLIT À EUR 316,2 MLNS, EN BAISSE DE EUR 27,0 MLNS D’EUROS SUR UN AN
* PERSPECTIVES 2023: MAINTIENDRA UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DES ACTIVITÉS PROCHE DE 2022
* PERSPECTIVES 2023: CONTINUERA À GÉNÉRER UNE TRÉSORERIE LUI PERMETTANT DE VISER UNE POLITIQUE DE DIVIDENDES EN CROISSANCE OU STABLE SUR LES PROCHAINES ANNÉES
* LE CA PROPOSERA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE DE EUR 50 CENTIMES PAR ACTION
* GILLES PÉLISSON A DÉMISSIONNÉ DE SON MANDAT DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET D’ADMINISTRATEUR
* RODOLPHE BELMER A ÉTÉ NOMMÉ PAR COOPTATION EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR POUR LA DURÉE DU MANDAT RESTANT À COURIR DE SON PRÉDÉCESSEUR
* RODOLPHE BELMER EST DONC DEVENU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ À L’ISSUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 FÉVRIER 2023
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Gdansk Newsroom)
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