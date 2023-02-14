 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 230.98
+0.31%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
7 230.98
+0.31%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120
  • Accueil
  • Bourse
  • Actualités
  • TF1-CA publicitaire en baisse en 2022 à €1,69 Mds, le président Gilles Pélisson démissionne

TF1-CA publicitaire en baisse en 2022 à €1,69 Mds, le président Gilles Pélisson démissionne
information fournie par Reuters14/02/2023 à 08:16

14 février (Reuters) - Bouygues SA BOUY.PA :

* LE CA CONSOLIDÉ DU GROUPE S’ÉLÈVE À EUR 2.507,7 MLNS EN 2022, EN

HAUSSE DE 80,6 MILLIONS D’EUROS SUR UN AN (+3,3%)

* LE CA PUBLICITAIRE DU GROUPE S’ÉTABLIT À EUR 1.668,9 MLNS, EN BAISSE DE EUR 25,2 MLNS SUR UN AN

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL S’ÉLÈVE À EUR 301,2 MLNS ET INTÈGRE EUR 15,0 MLNS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES RELATIVES AU PROJET DE FUSION ENTRE TF1 ET M6

* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S’ÉTABLIT À EUR 176,1 MLNS, EN BAISSE DE EUR 49,2 MLNS SUR UN AN

* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT S’ÉTABLIT À EUR 316,2 MLNS, EN BAISSE DE EUR 27,0 MLNS D’EUROS SUR UN AN

* PERSPECTIVES 2023: MAINTIENDRA UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DES ACTIVITÉS PROCHE DE 2022

* PERSPECTIVES 2023: CONTINUERA À GÉNÉRER UNE TRÉSORERIE LUI PERMETTANT DE VISER UNE POLITIQUE DE DIVIDENDES EN CROISSANCE OU STABLE SUR LES PROCHAINES ANNÉES

* LE CA PROPOSERA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE DE EUR 50 CENTIMES PAR ACTION

* GILLES PÉLISSON A DÉMISSIONNÉ DE SON MANDAT DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET D’ADMINISTRATEUR

* RODOLPHE BELMER A ÉTÉ NOMMÉ PAR COOPTATION EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR POUR LA DURÉE DU MANDAT RESTANT À COURIR DE SON PRÉDÉCESSEUR

* RODOLPHE BELMER EST DONC DEVENU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ À L’ISSUE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 FÉVRIER 2023

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BOUYGUES
Euronext Paris +0.49%
TF1
Euronext Paris -5.79%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre Boursorama Banque