 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
FEB 22 CAC 40 Index (10x)
7 028.50
-1.01%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
FEB 22 CAC 40 Index (10x)
7 028.50
-1.01%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TF1 affiche en 2021 un résultat opérationnel courant en hausse à €343,2 mlns
information fournie par Reuters11/02/2022 à 07:56

11 février (Reuters) - Television Francaise 1 SA TFFP.PA :

* CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2021 À EUR 2,43 MDS CONTRE EUR 2,08 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 À EUR 343,2 MLNS CONTRE EUR 190,1 MLNS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLICITAIRE 2021 À EUR 1,69 MD CONTRE EUR 1,48 MD IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2021 À EUR 225,3 MLNS CONTRE EUR 55,3 MLNS IL Y A UN AN

* CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 AVRIL 2022 DE VERSER UN DIVIDENDE DE 0,45 EURO PAR ACTION

* PERSPECTIVES: NEWEN STUDIOS POURSUIVRA SON DÉVELOPPEMENT EN 2022, SUR UN MARCHÉ BIEN ORIENTÉ, NOTAMMENT GRÂCE À L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SMA EN FRANCE ET EN EUROPE IMPLIQUANT UNE HAUSSE DES COMMANDES DES PLATEFORMES EN CONTENUS LOCAUX

* PERSPECTIVES: LE PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES GROUPES TF1 ET M6, QUI VISE À APPORTER UNE RÉPONSE AUX MUTATIONS PROFONDES DU SECTEUR, SE POURSUIT DANS UN CALENDRIER CONFORME À CELUI INITIALEMENT PRÉVU

Texte original sur Eikon nNDL7L0gXW Pour plus de détails, cliquez sur TFFP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise
Dividendes

Valeurs associées

TF1
Euronext Paris 0.00%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.