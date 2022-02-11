TF1 affiche en 2021 un résultat opérationnel courant en hausse à €343,2 mlns
information fournie par Reuters11/02/2022 à 07:56
11 février (Reuters) - Television Francaise 1 SA TFFP.PA :
* CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2021 À EUR 2,43 MDS CONTRE EUR 2,08 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 2021 À EUR 343,2 MLNS CONTRE EUR 190,1 MLNS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D’AFFAIRES PUBLICITAIRE 2021 À EUR 1,69 MD CONTRE EUR 1,48 MD IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2021 À EUR 225,3 MLNS CONTRE EUR 55,3 MLNS IL Y A UN AN
* CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 AVRIL 2022 DE VERSER UN DIVIDENDE DE 0,45 EURO PAR ACTION
* PERSPECTIVES: NEWEN STUDIOS POURSUIVRA SON DÉVELOPPEMENT EN 2022, SUR UN MARCHÉ BIEN ORIENTÉ, NOTAMMENT GRÂCE À L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SMA EN FRANCE ET EN EUROPE IMPLIQUANT UNE HAUSSE DES COMMANDES DES PLATEFORMES EN CONTENUS LOCAUX
* PERSPECTIVES: LE PROJET DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES GROUPES TF1 ET M6, QUI VISE À APPORTER UNE RÉPONSE AUX MUTATIONS PROFONDES DU SECTEUR, SE POURSUIT DANS UN CALENDRIER CONFORME À CELUI INITIALEMENT PRÉVU
Texte original sur Eikon nNDL7L0gXW Pour plus de détails, cliquez sur TFFP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|0.00%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer