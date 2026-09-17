Tesla fait appel à Forum Mobility pour ses bornes de recharge destinées aux camions électriques en Californie

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Tesla TSLA.O exploitera des bornes publiques de recharge « Megacharging » dans trois nouveaux dépôts de camions électriques de Forum Mobility en Californie, a annoncé jeudi cette entreprise spécialisée dans les solutions de transport routier, qui ajoute ainsi 30 mégawatts de capacité de recharge pour les poids lourds.

Ces nouveaux dépôts, répartis entre le nord et le sud de la Californie, seront équipés de la technologie « Megawatt Charging System » de Tesla ainsi que de ports CCS, avec des voies de passage conçues pour permettre aux camions de circuler sans s'arrêter, a précisé Forum Mobility .

Voici quelques détails:

* Tesla exploitera des sites publics de recharge « Megacharging » sur trois de ces nouveaux sites: FM Francis à Ontario, ainsi que FM Adeline et FM Coliseum à Oakland, a précisé Forum .

* Elle a précisé que son site de Santa Fe, à Rancho Dominguez, avait reçu des engagements de la part d’opérateurs de flottes pour plus de 330 camions Tesla Semi et qu’elle mettrait également cette infrastructure de recharge à la disposition d’autres clients du secteur du transport routier commercial.

* Elle a ajouté deux Megachargers MCS à FM Harbor, son dépôt situé dans le port de Long Beach et opérationnel depuis décembre 2024, a précisé l’entreprise.

* Cette expansion du réseau de recharge intervient alors que Tesla s’apprête à étendre la disponibilité du Semi au-delà de l’Amérique du Nord, avec un lancement en Europe prévu l’année prochaine.