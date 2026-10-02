Tesla affiche des livraisons trimestrielles supérieures aux prévisions

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Vendredi, Tesla TSLA.O a dépassé les prévisions de Wall Street concernant ses livraisons du troisième trimestre, les ventes en Europe s'étant redressées après le creux de l'année dernière et ayant compensé la baisse de la demande sur les deux principaux marchés du constructeur de véhicules électriques, à savoir les États-Unis et la Chine.

La société a livré 486.532 véhicules entre juillet et septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 456.896 véhicules, selon les données compilées par Visible Alpha.

Le rebond observé en Europe a partiellement compensé l'impact sur la demande de la suppression des incitations fiscales américaines l'année dernière et du durcissement de la concurrence en Chine.

La demande semblait solide à l’entame du trimestre, le directeur financier Vaibhav Taneja ayant déclaré en juillet que Tesla “avait clôturé le deuxième trimestre avec son plus important carnet de commandes depuis 2023”.

Après le fléchissement enregistré l’année dernière en Europe – attribué en partie à la controverse suscitée par les prises de position politiques du directeur général Elon Musk –, les immatriculations dans l’UE ont augmenté d’environ deux tiers jusqu’en août et, en France, le Model Y est devenu le véhicule le plus vendu toutes catégories confondues, marquant la première fois qu’un modèle Tesla arrive en tête de ce classement.

Les exportations depuis l’usine Tesla de Shanghai ont presque doublé en juillet et août.

Les analystes s’attendent à ce que le déploiement progressif du logiciel Full Self-Driving (FSD) de l’entreprise en Europe stimule encore les ventes, le FSD étant désormais homologué dans huit pays.

Les investisseurs, cependant, accordent de moins en moins d’importance aux livraisons trimestrielles, alors qu’Elon Musk réoriente les priorités de Tesla vers l’IA, les voitures autonomes, les robots humanoïdes et l’énergie.

Le service de robotaxis de Tesla fonctionne désormais sans superviseur de sécurité à bord au Texas et en Floride. Le mois dernier, l’entreprise a ajouté son “Cybercab”, spécialement conçu à cet effet, à son service de robotaxis existant à Austin.