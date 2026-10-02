HSBC réduit son objectif sur Gucci, mais conseille toujours d'acheter

HSBC a annoncé vendredi avoir réduit son objectif de cours sur Kering, ramené de 305 à 300 euros, suite à la conférence téléphonique de fin de trimestre organisée la veille par le propriétaire de la marque Gucci.

Dans sa note, la banque britannique rappelle que le groupe a confirmé que l'activité avait été plutôt faible au 3e trimestre, comme dans l'ensemble du secteur sur fond d'une dégradation de la conjoncture économique mondiale.

L'établissement financier retient cependant trois problèmes plus spécifiques à l'entreprise, en l'espèce (1) un ralentissement du nombre de nouveaux produits par rapport au 2e trimestre, (2) une dégradation du trafic, qui s'accompagne cependant d'une amélioration du taux de conversion des achats et (3) un effet de base défavorable en rythme séquentiel.

Une offre plus lisible

En dépit de ces facteurs, HSBC maintient sa recommandation d'achat sur le titre.

"La nouvelle stratégie mise en place par l'équipe de direction garde le cap, portée par une qualité en hausse, davantage de créativité et une vraie discipline en matière de prix", souligne la banque.

"Gucci est en train de simplifier son offre autour de familles de produits bien identifiables et d'un coeur de gamme renforcé, tandis que les collections Primavera et Gucci Core devraient apporter un vestiaire plus lisible et plus complet", concluent ses analystes.

De nombreux bureaux d'études, dont Barclays, Citi ou Jefferies, ont revu à la baisse leur objectif de cours sur la valeur au vu de la tonalité prudente ayant caractérisé le "pre-close call" tenu hier soir.

A la Bourse de Paris, l'action Kering perdait 1,3% à 214,5 euros vendredi après-midi vers 15h30.