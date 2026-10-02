 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

HSBC réduit son objectif sur Gucci, mais conseille toujours d'acheter
information fournie par Zonebourse 02/10/2026 à 15:32

Ajouter Boursorama à vos sources

HSBC a annoncé vendredi avoir réduit son objectif de cours sur Kering, ramené de 305 à 300 euros, suite à la conférence téléphonique de fin de trimestre organisée la veille par le propriétaire de la marque Gucci.

Dans sa note, la banque britannique rappelle que le groupe a confirmé que l'activité avait été plutôt faible au 3e trimestre, comme dans l'ensemble du secteur sur fond d'une dégradation de la conjoncture économique mondiale.

L'établissement financier retient cependant trois problèmes plus spécifiques à l'entreprise, en l'espèce (1) un ralentissement du nombre de nouveaux produits par rapport au 2e trimestre, (2) une dégradation du trafic, qui s'accompagne cependant d'une amélioration du taux de conversion des achats et (3) un effet de base défavorable en rythme séquentiel.

Une offre plus lisible

En dépit de ces facteurs, HSBC maintient sa recommandation d'achat sur le titre.

"La nouvelle stratégie mise en place par l'équipe de direction garde le cap, portée par une qualité en hausse, davantage de créativité et une vraie discipline en matière de prix", souligne la banque.

"Gucci est en train de simplifier son offre autour de familles de produits bien identifiables et d'un coeur de gamme renforcé, tandis que les collections Primavera et Gucci Core devraient apporter un vestiaire plus lisible et plus complet", concluent ses analystes.

De nombreux bureaux d'études, dont Barclays, Citi ou Jefferies, ont revu à la baisse leur objectif de cours sur la valeur au vu de la tonalité prudente ayant caractérisé le "pre-close call" tenu hier soir.

A la Bourse de Paris, l'action Kering perdait 1,3% à 214,5 euros vendredi après-midi vers 15h30.

Valeurs associées

KERING
210,300 EUR Euronext Paris -3,22%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2026 à 15:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine en hausse, l'emploi plaide pour un statu quo de la Fed
    information fournie par AFP 02.10.2026 22:33 

    La Bourse de New York a clôturé dans le vert vendredi, les mauvais chiffres de l'emploi américain donnant davantage de raisons à la Réserve fédérale (Fed) de temporiser sur les taux. Le Dow Jones a avancé de 0,49%, l'indice Nasdaq a gagné 1,19% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Un opérateur boursier travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York
    Wall Street termine en hausse après le rapport sur l'emploi
    information fournie par Reuters 02.10.2026 22:21 

    La Bourse de ‌New York a clôturé vendredi en hausse après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois ​aux Etats-Unis bien moindre que prévu le mois dernier, qui renforce la perspective d'un maintien des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. L'indice Dow Jones ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    La FAA écarte un risque de sécurité lié au logiciel du Boeing 737 MAX
    information fournie par Zonebourse 02.10.2026 21:33 

    La Federal Aviation Administration (FAA) a conclu qu'un problème logiciel affectant certains Boeing 737 MAX et susceptible de perturber certaines procédures d'atterrissage ne présentait pas de risque pour la sécurité des vols. Selon l'agence américaine, les pilotes ... Lire la suite

  • Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"
    Vincent Duclert: "la dédiabolisation du RN a littéralement volé en éclats"
    information fournie par France 24 02.10.2026 21:13 

    La question de l'antisémitisme a percuté la campagne à la présidentielle, avec les révélations de Mediapart au sujet des écrits passés de Jordan Bardella. La dédiabolisation de l'extrême droite française n'était-elle qu'un leurre? Pourquoi cette persistance de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,86 -0,14%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
SOITEC
170,7 +7,66%
NANOBIOTIX
22,86 -10,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank