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Terry Duffy, directeur général de CME, va quitter ses fonctions
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur boursier CME Group CME.O a annoncé mercredi que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper désormais le poste de président exécutif.

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