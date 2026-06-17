Terry Duffy, directeur général de CME, va quitter ses fonctions

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L'opérateur boursier CME Group CME.O a annoncé mercredi que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper désormais le poste de président exécutif.