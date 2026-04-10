TEPCO prévoit que le réacteur de Kashiwazaki-Kariwa entrera en service la semaine prochaine

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Tokyo Electric Power 9501.T prévoit que le réacteur n°6 de sa centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa entrera en service commercial le 16 avril, a déclaré vendredi le président de la compagnie, Tomoaki Kobayakawa.

TEPCO a arrêté le réacteur n° 6, d'une capacité de 1 360 mégawatts, après avoir détecté un dysfonctionnement fin janvier, un jour après que l'unité ait été mise en service pour la première fois depuis environ 14 ans. Elle l'a redémarré en février.

* Kashiwazaki-Kariwa est la plus grande centrale nucléaire du monde.

* "Étant donné que 80 % de l'électricité produite dans la région de Tokyo est d'origine thermique et compte tenu des risques liés à la crise du Moyen-Orient, tels que la pénurie de combustible et la flambée des prix des ressources, il est important de continuer à utiliser l'énergie nucléaire", a déclaré M. Kobayakawa à la presse.

* L'unité n° 6 produira environ 10 milliards de kilowattheures par an, couvrant 4 à 5 % de la demande dans la région et servant ainsi de substitut aux combustibles fossiles, a-t-il ajouté.

* M. Kobayakawa a refusé de commenter l'impact de l'exploitation commerciale prévue de l'unité sur les bénéfices de l'exercice financier qui a commencé ce mois-ci.

* Il a également refusé de s'exprimer sur les partenaires d'alliance potentiels ou sur le calendrier d'éventuels accords.

* TEPCO a déclaré début février qu'elle avait commencé à rechercher des partenaires d'alliance sur dans le cadre de ses efforts de restructuration visant à améliorer sa situation financière et à poursuivre sa croissance.

* La compagnie d'électricité a suscité l'intérêt de Blackstone, Apollo Global Management et SoftBank, entre autres, pour un projet de rapprochement des capitaux, a rapporté le journal Nikkei jeudi.