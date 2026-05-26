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Ferrari dévoile sa première voiture électrique
information fournie par AFP 26/05/2026 à 10:00

Photo diffusée à la presse du premier modèle de voiture électrique de Ferrari, "Luce" signifiant "lumière" en français, qui a été dévoilé à Rome le 25 mai 2026. ( FERRARI PRESS OFFICE / Handout )

Photo diffusée à la presse du premier modèle de voiture électrique de Ferrari, "Luce" signifiant "lumière" en français, qui a été dévoilé à Rome le 25 mai 2026. ( FERRARI PRESS OFFICE / Handout )

Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari a dévoilé son premier modèle entièrement électrique, la Luce, rejoignant ainsi, avec un certain retard, des concurrents tels que Porsche et Lamborghini.

La Luce — qui signifie "lumière" en italien — atteint une vitesse maximale de plus de 310 kilomètres à l'heure et dispose d'une autonomie de plus de 530 kilomètres, a indiqué la société dans un communiqué publié lundi soir.

Elle peut atteindre les 100 km/h en 2,5 secondes et est équipée d'une grande batterie de 122 kWh.

La Luce pèse 2,26 tonnes, ce qui en fait le modèle le plus lourd jamais produit par la marque.

Il s'agit également du deuxième modèle Ferrari à quatre portes de l'histoire de la marque, et du premier modèle cinq places pour une marque plus connue pour ses élégantes voitures deux places.

"Nous ouvrons un nouveau chapitre qui concrétise notre vision, renforçant ainsi la tradition de Ferrari qui consiste à anticiper et à façonner l’avenir", a déclaré John Elkann, président de la société.

Ce lancement intervient alors que d’autres constructeurs automobiles ont mis un frein à leurs modèles électriques, reflétant un ralentissement du secteur dans la transition vers l’abandon des moteurs à combustion, en raison d’une demande inférieure aux prévisions.

L'année dernière, Ferrari a déclaré s'attendre à ce que les modèles électriques représentent 20% de son offre en 2030, contre un objectif précédent de 40%.

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5 commentaires

  • 11:14

    Encore une m.... j'ai passé l'age de jouer à la tuture électrique MDR

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