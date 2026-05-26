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L'Europe hésite avec la géopolitique, le Stoxx 600 proche d'un record
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 09:36

Des traders travaillent en salle des marchés d'IG Index

Des traders travaillent en salle des marchés d'IG Index

Les principales Bourses européennes sont sur une note ‌hésitante mardi après le mini rallye de la veille alors que l'optimisme sur une résolution du conflit entre Washington ​et Téhéran s'atténue à la suite de frappes américaines sur le sud de l'Iran.

À Paris, le CAC 40 perd 0,38% à 8.227,37 points vers 07h10 GMT, après un gain de 1,76% lundi. À Londres, le FTSE 100, fermé ​lundi pour cause de jour férié, avance de 0,67%, rattrapant la bonne orientation des places ouvertes la veille. A Francfort, le Dax recule de 0,12%.

L'indice ​EuroStoxx 50 régresse de 0,16% et le FTSEurofirst 300 ⁠de 0,14%. Le Stoxx 600 grignote 0,02%, après avoir frôlé lundi un record, qui lui aurait permis ‌de retrouver son niveau d'avant le déclenchement des frappes israélo-américaines contre l'Iran. L'indice paneuropéen est soutenu principalement par les ressources de base et les secteurs défensifs des "utilities" et de l'immobilier, tandis ​que l'énergie pèse.

Les contrats à terme ‌à Wall Street préfigurent une hausse de 0,56% pour le Dow Jones, de 0,56% ⁠également pour le Standard & Poor's 500 et de 0,79% pour le Nasdaq pour la reprise des cotations aux Etats-Unis après un lundi férié.

Sur le plan géopolitique, l'armée américaine a dit avoir effectué des frappes défensives sur le sud ⁠de l'Iran, ciblant des ‌sites de lancement de missiles et des navires iraniens qui tentaient de poser des mines, ⁠tout en exprimant sa volonté de faire preuve "de retenue" dans le cadre de la trêve annoncée il y a ‌près de sept semaines.

Même si un accord de paix entre les deux camps ne semble pas ⁠nécessairement exclu, de nouvelles attaques ne le sont pas également, ce qui incite ⁠les investisseurs à la prudence ‌et fait repartir les cours du Brent à la hausse.

En dehors du contexte géopolitique, la séance du jour est ​relativement calme concernant les indicateurs économiques et l'actualité des entreprises, ‌l'indice de confiance du consommateur américain, mesuré par le Conference Board, étant la seule statistique majeure attendue aux Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, les ​rendements souverains en zone euro se tendent légèrement alors qu'Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a déclaré que l'institution de Francfort devrait relever ses taux en juin même en cas d'accord de paix en ⁠Iran. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France (BdF) a dit, pour sa part, que la BCE n'hésiterait pas à agir pour faire baisser l'inflation.

Aux valeurs, Kingfisher bondit de 5,7%, le groupe européen de bricolage, opérant en France sous les enseignes Castorama et Brico Dépôt, ayant maintenu son objectif annuel de bénéfice.

Ferrari chute de 7% après la présentation lundi soir de sa première voiture entièrement électrique.

Air France-KLM (+2,15%) profite du relèvement de recommandation de ​Morgan Stanley à "surpondérer".

(Rédigé par Claude Chendjou)

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